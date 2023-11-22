Конкурент ChatGPT. Стартап Anthropic розробив нову версію моделі ШІ Claude 2.1

Claude 2.1 доступна через API в консолі Anthropic і використовується в чаті claude.ai.

Нова версія моделі ШІ Claude 2.1

Стартап зі штучного інтелекту Anthropic випустив удосконалену версію своєї великої мовної моделі Claude 2.1, яка дозволяє їй конкурувати із ChatGPT.

Claude 2.1 доступна через API в консолі Anthropic і використовується в чаті claude.ai.

Компанія-розробниця подвоїла обсяг інформації, яку можна передати Claude, з обмеженням 200 тис токенів, що відповідає приблизно 150 000 слів або більше 500 сторінкам матеріалу.

У компанії додали, що Claude може узагальнювати, відповідати на питання, прогнозувати тенденції, порівнювати і зіставляти кілька документів та багато іншого.

Також у Claude кількість хибних відповідей скоротилася вдвічі порівняно з попередньою моделлю. У Claude 2.1 внесли покращення у розумінні та узагальненні, особливо для довгих та складних документів, таких як юридичні документи, фінансові звіти та технічні специфікації.

Також на численні прохання користувачів було додано нову бета-функцію, яка дозволяє Claude інтегруватися з існуючими процесами, продуктами та API користувачів.

Google Alphabet інвестує у Anthropic

Google Alphabet, погодився інвестувати до 2 млрд дол у компанію Anthropic, яка займається штучним інтелектом.

Як зазначають представники компанії, Google вже інвестував 500 млн дол у конкурента OpenAI та погодилася додати ще 1,5 млрд доларів з часом.

Google вже є інвестором Anthropic, і нова інвестиція підкреслить нарощування її зусиль, спрямованих на те, щоб краще конкурувати з Microsoft, основним спонсором творця ChatGPT, OpenAI, на тлі того як великі технологічні компанії намагаються впроваджувати ШІ у свої програми, – йдеться в повідомленні. Поширити

Крім того, у квартальному звіті Amazon для комісії з цінних паперів і бірж США, онлайн-ритейлер повідомив, що інвестував у облігації Anthropic 1,25 млрд дол, які можуть бути конвертовані в акціонерний капітал.

Компанія Anthropic, співзасновниками якої є колишні керівники OpenAI, рідні брати і сестри Даріо і Даніела Амодеї, доклала зусиль, щоб забезпечити ресурси та залучити спонсорів з великими кишенями, необхідних для того, щоб конкурувати з OpenAI і стати лідером у технологічному секторі.