Федоров запропонував Маску рішення для пошуку Starlink у росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Федоров запропонував Маску рішення для пошуку Starlink у росіян

Starlink
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров розповів про пропозицію Ілону Маску розрізняти українські та окупантські Starlink.

Як Федоров пропонує відрізняти Starlink росіян

Михайло Федоров заявив, що має пропозицію до засновника Starlink Ілону Маску, як відрізнити Starlink.

У нас є певна пропозиція, як відрізняти і верифікувати використовувані нами "Старлінки" від тих, що використовує наш ворог. І як зробити так, щоб у них вони не працювали. Чекаємо зараз, це процес, — заявив Федоров.

Міністр не став коментувати рішення, але заявив, що алгоритм зрозумілий.

Коментувати я не можу. Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення, — заявив Федоров.

Також Федоров торкнувся теми продажу дронів SpaceX Росії.

Звичайно, SpaceX не продає Росії дрони, які вони купують їх через інші країни, дуже важливо зрозуміти — через кого. Але паралельно йде технологічне рішення — як виключити не наші "Старлінки" на тимчасово окупованих територіях.

Михайло Федоров 

Михайло Федоров 

Міністр цифрового розвитку України

Що відомо про появу Starlink у РФ на фронті

Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ.

Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink.

Пізніше розвідники з'ясували й те, що окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.

До цього власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що пристрої Росії не продавалися. Наразі ЗСУ працюють над нейтралізацією загрози з боку Starlink на фронті.

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