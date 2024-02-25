Федоров запропонував Маску рішення для пошуку Starlink у росіян

Як Федоров пропонує відрізняти Starlink росіян

Михайло Федоров заявив, що має пропозицію до засновника Starlink Ілону Маску, як відрізнити Starlink.

У нас є певна пропозиція, як відрізняти і верифікувати використовувані нами "Старлінки" від тих, що використовує наш ворог. І як зробити так, щоб у них вони не працювали. Чекаємо зараз, це процес, — заявив Федоров. Поширити

Міністр не став коментувати рішення, але заявив, що алгоритм зрозумілий.

Коментувати я не можу. Алгоритм зрозумілий, потрібно ухвалювати рішення, — заявив Федоров. Поширити

Також Федоров торкнувся теми продажу дронів SpaceX Росії.

Звичайно, SpaceX не продає Росії дрони, які вони купують їх через інші країни, дуже важливо зрозуміти — через кого. Але паралельно йде технологічне рішення — як виключити не наші "Старлінки" на тимчасово окупованих територіях. Михайло Федоров Міністр цифрового розвитку України

Що відомо про появу Starlink у РФ на фронті

Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ.

Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink.

Пізніше розвідники з'ясували й те, що окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.