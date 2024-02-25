Федоров запропонував Маску рішення для пошуку Starlink у росіян

Міністр цифрового розвитку України Михайло Федоров розповів про пропозицію Ілону Маску розрізняти українські та окупантські Starlink.
Як Федоров пропонує відрізняти Starlink росіян
Михайло Федоров заявив, що має пропозицію до засновника Starlink Ілону Маску, як відрізнити Starlink.
Міністр не став коментувати рішення, але заявив, що алгоритм зрозумілий.
Також Федоров торкнувся теми продажу дронів SpaceX Росії.
Що відомо про появу Starlink у РФ на фронті
Про те, що Росія використовує на фронті в Україні супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX спочатку стало відомо зі ЗМІ.
Пізніше в ГУР підтвердили цей факт, опублікувавши перехоплення розмови окупантів, в якій підтверджується використання Starlink.
Пізніше розвідники з'ясували й те, що окупанти закуповують Starlink в арабських країнах, а вартість одного терміналу становить 200 тисяч рублів.
До цього власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що пристрої Росії не продавалися. Наразі ЗСУ працюють над нейтралізацією загрози з боку Starlink на фронті.
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