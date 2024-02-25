Федоров предложил Маску решение для поиска Starlink у россиян

Министр цифрового развития Украины Михаил Федоров рассказал о предложении Илона Маски различать украинские и оккупантские Starlink.
Как Федоров предлагает отличать Starlink россиян
Михаил Федоров заявил, что имеет предложение к основателю Starlink Илону Маску, как отличить Starlink.
Министр не стал комментировать решение, но заявил, что алгоритм ясен.
Также Федоров затронул тему продажи дронов SpaceX России.
Что известно о появлении Starlink в РФ на фронте
О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX, первоначально стало известно из СМИ.
Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора окупантов, в котором подтверждается использование Starlink.
Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.
До этого владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. В настоящее время ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте.
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