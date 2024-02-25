Федоров предложил Маску решение для поиска Starlink у россиян
Категория
Украина
Дата публикации

Федоров предложил Маску решение для поиска Starlink у россиян

Starlink
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Министр цифрового развития Украины Михаил Федоров рассказал о предложении Илона Маски различать украинские и оккупантские Starlink.

Как Федоров предлагает отличать Starlink россиян

Михаил Федоров заявил, что имеет предложение к основателю Starlink Илону Маску, как отличить Starlink.

У нас есть определенное предложение, как отличать и верифицировать используемые нами "Старлинки" от использующих наш враг. И как поступить так, чтобы у них они не работали. Ждем сейчас, это процесс, – заявил Федоров.

Министр не стал комментировать решение, но заявил, что алгоритм ясен.

Комментировать я не могу. Алгоритм понятен, нужно принимать решение, – заявил Федоров.

Также Федоров затронул тему продажи дронов SpaceX России.

Конечно, SpaceX не продает России дроны, которые они покупают через другие страны, очень важно понять — через кого. Но параллельно идет технологическое решение – как исключить не наши "Старлинки" на временно оккупированных территориях.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифрового развития Украины

Что известно о появлении Starlink в РФ на фронте

О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX, первоначально стало известно из СМИ.

Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора окупантов, в котором подтверждается использование Starlink.

Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.

До этого владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что устройства России не продавались. В настоящее время ВСУ работают над нейтрализацией угрозы со стороны Starlink на фронте.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Минцифре заявили о способе отключить российские Starlink на фронте
Михаил Федоров
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские десантники дроном сожгли Starlink россиян – видео
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Starlink
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Федоров предложил Маску решение для поиска Starlink у россиян
Starlink

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?