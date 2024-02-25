Федоров предложил Маску решение для поиска Starlink у россиян

Как Федоров предлагает отличать Starlink россиян

Михаил Федоров заявил, что имеет предложение к основателю Starlink Илону Маску, как отличить Starlink.

У нас есть определенное предложение, как отличать и верифицировать используемые нами "Старлинки" от использующих наш враг. И как поступить так, чтобы у них они не работали. Ждем сейчас, это процесс, – заявил Федоров. Поделиться

Министр не стал комментировать решение, но заявил, что алгоритм ясен.

Комментировать я не могу. Алгоритм понятен, нужно принимать решение, – заявил Федоров. Поделиться

Также Федоров затронул тему продажи дронов SpaceX России.

Конечно, SpaceX не продает России дроны, которые они покупают через другие страны, очень важно понять — через кого. Но параллельно идет технологическое решение – как исключить не наши "Старлинки" на временно оккупированных территориях. Михаил Федоров Министр цифрового развития Украины

Что известно о появлении Starlink в РФ на фронте

О том, что Россия использует на фронте в Украине спутниковые устройства Starlink компании SpaceX, первоначально стало известно из СМИ.

Позже в ГУР подтвердили этот факт, опубликовав перехват разговора окупантов, в котором подтверждается использование Starlink.

Позже разведчики выяснили и то, что оккупанты закупают Starlink в арабских странах, а стоимость одного терминала составляет 200 тысяч рублей.