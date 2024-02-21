Ілон Маск став кандидатом на Нобелівську премію миру

На нагороду приймаються номінації від будь-кого, хто відповідає певним критеріям, включно з роботою в наукових колах чи уряді, а також від тих, хто отримував премії в минулому. До березня буде складено список кандидатів, а далі журі розгляне номінантів для оголошення в жовтні.

Маск може отримати Нобелівську премію миру

Депутат норвезького парламенту Маріус Нільсен висунув кандидатуру американського мільярдера Ілона Маска на Нобелівську премію миру

Про це повідомляє Daily Mail.

Представник лібертаріанської "Партії прогресу" вважає Маска "завзятим прихильником свободи слова".

Також зазначається, що він висунув власника соцмережі X (Twitter) і засновника Tesla на премію за його "непохитний захист діалогу, свободи слова та (надання, - ред) можливості висловлювати свої погляди".

Згадав Нільсен і про Україну та відзначив Starlink Маска, зазначивши, що їх використовують Сили оборони, аби "спілкуватися, координувати та протистояти атаці з боку Росії".

Маск не визнає використання армією РФ терміналів Starlink

Маск у власній соцмережі X (колишній Twitter) називає твердження про використання Starlink російськими окупантами на фронті в Україні помилковими.

Мільярдер стверджує, що космічна компанія SpaceX не продає таке обладнання до Росії.

У ряді неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає термінали Starlink Росії. Це категорично неправильно. Наскільки нам відомо, жоден Starlink не був проданий Росії прямо або побічно, – зазначив Маск.

У коментарях у Маска запитали, чи дізнається компанія, якщо термінал активований в Росії.