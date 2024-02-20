Перша людина з чипом Neuralink може подумки управляти комп’ютерною мишею — Ілон Маск
Категорія
Технології
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Перша людина з чипом Neuralink може подумки управляти комп’ютерною мишею — Ілон Маск

Чип
Джерело:  Forbes

Мільярдер Ілон Маск заявив, що перша людина, якій вживили мозковий імплант Neuralink, одужала і може рухати комп’ютерною мишкою силою думки.

Який стан пацієнта з чипом Neuralink

Операцію з вживлення імпланта було проведено за допомогою робота-хірурга Neuralink. Компанія у вересні отримала дозвіл залучати пацієнтів для перевірки здатності пристрою допомагати людям з паралічем відновити втрачені функції.

Прогрес хороший, — сказав Маск, додавши, що пацієнт не страждає «жодних шкідливих ефектів», про які відомо компанії.

Ілон Маск

Ілон Маск

власник Neuralink

Пацієнт може «переміщувати мишу по екрану, просто думаючи», сказав Маск.

Neuralink «намагається отримати якомога більше натискань кнопок силою думки», — сказав Маск, зазначивши, що кілька дій, наприклад утримання кнопки під час переміщення миші, можуть бути ключовими для розблокування різних дій на комп’ютері.

Маск сказав, що Neuralink зрештою хоче «мати більше, ніж просто 2 кнопки» і намагається досягти прогресу на цьому фронті, який він описав як «багатообіцяючий».

Мозковий імплант Neuralink: що відомо

Neuralink все ще перебуває на ранніх стадіях тестування та розробки.

Раніше Маск заявляв, що перші продукти Neuralink будуть спрямовані на відновлення втрачених функцій у людей з паралічем або порушенням зору.

Мільярдер сказав, що перші продукти Neuralink включатимуть «телепатію», яка дозволить користувачам керувати телефоном або комп’ютером «просто подумавши», а також функції, які можуть повернути зір сліпим людям.

Однак Маск каже, що ця технологія має на меті використовуватися для покращення пам’яті та інтелекту.

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