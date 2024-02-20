Миллиардер Илон Маск заявил, что первый человек, которому вживили мозговой имплант Neuralink, выздоровел и может двигать компьютерной мышкой силой мысли.
Каково состояние пациента с чипом Neuralink
Операция по вживлению импланта была проведена с помощью робота-хирурга Neuralink. Компания в сентябре получила разрешение привлекать пациентов для проверки способности устройства помогать людям с параличом восстановить утраченные функции.
Пациент может "перемещать мышь по экрану, просто думая", сказал Маск.
Neuralink "старается получить как можно больше нажатий кнопок силой мысли", — сказал Маск, отметив, что несколько действий, например удерживание кнопки при перемещении мыши, могут быть ключевыми для разблокирования различных действий на компьютере.
Маск сказал, что Neuralink в конце концов хочет «иметь больше, чем просто 2 кнопки» и пытается добиться прогресса на этом фронте, который он описал как «многообещающий».
Мозговой имплант Neuralink: что известно
Neuralink все еще находится на ранних стадиях тестирования и разработки.
Ранее Маск заявлял, что первые продукты Neuralink будут направлены на восстановление утраченных функций у людей с параличом или нарушением зрения.
Миллиардер сказал, что первые продукты Neuralink будут включать в себя «телепатию», которая позволит пользователям управлять телефоном или компьютером «просто подумав», а также функции, которые могут вернуть зрение слепым людям.
Однако Маск говорит, что эта технология должна использоваться для улучшения памяти и интеллекта.
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