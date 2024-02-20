Миллиардер Илон Маск заявил, что первый человек, которому вживили мозговой имплант Neuralink, выздоровел и может двигать компьютерной мышкой силой мысли.

Каково состояние пациента с чипом Neuralink

Операция по вживлению импланта была проведена с помощью робота-хирурга Neuralink. Компания в сентябре получила разрешение привлекать пациентов для проверки способности устройства помогать людям с параличом восстановить утраченные функции.

Прогресс хороший, — сказал Маск, добавив, что пациент не страдает «никаких вредных эффектов», о которых известно компании. Илон Маск владелец Neuralink

Пациент может "перемещать мышь по экрану, просто думая", сказал Маск.

Neuralink "старается получить как можно больше нажатий кнопок силой мысли", — сказал Маск, отметив, что несколько действий, например удерживание кнопки при перемещении мыши, могут быть ключевыми для разблокирования различных действий на компьютере.

Маск сказал, что Neuralink в конце концов хочет «иметь больше, чем просто 2 кнопки» и пытается добиться прогресса на этом фронте, который он описал как «многообещающий».

Мозговой имплант Neuralink: что известно

Neuralink все еще находится на ранних стадиях тестирования и разработки.

Ранее Маск заявлял, что первые продукты Neuralink будут направлены на восстановление утраченных функций у людей с параличом или нарушением зрения.

Миллиардер сказал, что первые продукты Neuralink будут включать в себя «телепатию», которая позволит пользователям управлять телефоном или компьютером «просто подумав», а также функции, которые могут вернуть зрение слепым людям.

Однако Маск говорит, что эта технология должна использоваться для улучшения памяти и интеллекта.