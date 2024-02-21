Илон Маск стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

На награду принимаются номинации от любого, кто отвечает определенным критериям, включая работу в научных кругах или правительстве, а также от тех, кто получал премии в прошлом. До марта будет составлен список кандидатов, а затем жюри рассмотрит номинантов для объявления в октябре.

Маск может получить Нобелевскую премию мира

Депутат норвежского парламента Мариус Нильсен выдвинул кандидатуру американского миллиардера Илона Маска на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает Daily Mail .

Представитель либертарианской "Партии прогресса" считает Маска "упорным сторонником свободы слова".

Также отмечается, что он выдвинул владельца соцсети X (Twitter) и основателя Tesla на премию за его "непреклонную защиту диалога, свободы слова и (предоставление — ред) возможности выражать свои взгляды".

Вспомнил Нильсен и об Украине и отметил Starlink Маска, отметив, что их используют Силы обороны, чтобы "общаться, координировать и противостоять атаке со стороны России".

Маск не признает использование армией РФ терминалов Starlink

Маск в собственной соцсети X (бывший Twitter) называет утверждение об использовании Starlink российскими оккупантами на фронте в Украине ошибочными.

Миллиардер утверждает, что космическая компания SpaceX не продает такое оборудование в Россию.

В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно, — отметил Маск.

В комментариях у Маска спросили, узнает ли компания, если терминал активирован в России.