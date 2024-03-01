Авиация НАТО перехватила истребители РФ над Балтикой — видео

1 марта официально стало известно, что французские самолеты Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем.

В НАТО озвучили детали перехвата российских истребителей

Как сообщает пресс-служба командования воздушных сил НАТО, инцидент произошел в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

Посмотрите, как это выглядит, когда 2 французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем вчера. Сразу после этого французские истребители получили новую задачу, где они также перехватили летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши российский Ан-72, — сказано в сообщении. Поделиться

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024

Что важно понимать, французские военные самолеты были развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО".

Она имеет своей целью сохранить безопасность воздушного пространства стран блока.

Кроме того, сообщается, что эти миссии ужесточились после того, как страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

За последние несколько лет произошло несколько перехватов самолетов, которые не повлекли за собой ни одного серьезного инцидента.

Следует также напомнить об инциденте, когда в марте 2023 года российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.

Франция может передать Украине гиперзвуковые истребители

Как удалось узнать изданию Forbes, официальный Париж планирует послать Украине около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D.

Вполне возможно, президент республики Эммануэль Макрон может объявить об этом решении во время визита в Украину.