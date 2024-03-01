Авиация НАТО перехватила истребители РФ над Балтикой — видео

1 марта официально стало известно, что французские самолеты Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем.
В НАТО озвучили детали перехвата российских истребителей
Как сообщает пресс-служба командования воздушных сил НАТО, инцидент произошел в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.
Что важно понимать, французские военные самолеты были развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО".
Она имеет своей целью сохранить безопасность воздушного пространства стран блока.
Кроме того, сообщается, что эти миссии ужесточились после того, как страна-агрессор РФ начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
За последние несколько лет произошло несколько перехватов самолетов, которые не повлекли за собой ни одного серьезного инцидента.
Следует также напомнить об инциденте, когда в марте 2023 года российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.
Франция может передать Украине гиперзвуковые истребители
Как удалось узнать изданию Forbes, официальный Париж планирует послать Украине около двух десятков истребителей-бомбардировщиков Dassault Mirage 2000D.
Вполне возможно, президент республики Эммануэль Макрон может объявить об этом решении во время визита в Украину.
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