Авіація НАТО перехопила винищувачі РФ над Балтикою — відео
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Події
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Авіація НАТО перехопила винищувачі РФ над Балтикою — відео

НАТО
перехоплення літаків

1 березня офіційно стало відомо, що французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем.

 У НАТО озвучили деталі перехоплення російських винищувачів

Як повідомляє пресслужба командування повітряних сил НАТО, інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.

Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора. Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі, – йдеться у повідомленні.

Що важливо розуміти, французькі військові літаки були розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО".

Вона має на меті зберегти безпеку повітряного простору країн блоку.

Окрім того, наголошується, що ці місії посилили після того, як країна-агресорка РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

За останні декілька років відбулося декілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту.

Варто також нагадати про інцидент, коли у березні 2023 року російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.

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