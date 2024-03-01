Авіація НАТО перехопила винищувачі РФ над Балтикою — відео

1 березня офіційно стало відомо, що французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем.
У НАТО озвучили деталі перехоплення російських винищувачів
Як повідомляє пресслужба командування повітряних сил НАТО, інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.
Що важливо розуміти, французькі військові літаки були розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО".
Вона має на меті зберегти безпеку повітряного простору країн блоку.
Окрім того, наголошується, що ці місії посилили після того, як країна-агресорка РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
За останні декілька років відбулося декілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту.
Варто також нагадати про інцидент, коли у березні 2023 року російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.