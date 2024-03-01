Авіація НАТО перехопила винищувачі РФ над Балтикою — відео

1 березня офіційно стало відомо, що французькі літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем.

У НАТО озвучили деталі перехоплення російських винищувачів

Як повідомляє пресслужба командування повітряних сил НАТО, інцидент стався в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.

Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора. Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі, – йдеться у повідомленні. Поширити

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024

Що важливо розуміти, французькі військові літаки були розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО".

Вона має на меті зберегти безпеку повітряного простору країн блоку.

Окрім того, наголошується, що ці місії посилили після того, як країна-агресорка РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

За останні декілька років відбулося декілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту.