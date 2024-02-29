У Шольца вже склали сценарій війни НАТО з РФ
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У Шольца вже склали сценарій війни НАТО з РФ

Олаф Шольц
Джерело:  Bild

Уряд Німеччини під керівництвом канцлера Олафа Шольца вже змоделював ймовірний сценарій майбутньої війни НАТО проти Росії. 

Що відомо про складений Німеччиною сценарій війни НАТО проти РФ

Журналісти видання, як зазначається, ознайомились зі складеним німецькими урядовцями “Аналізом ризиків для цивільного захисту”.

Зокрема, у документі зазначається, що злочинний напад Росії на Україну призвів до фундаментальної зміни ситуації із безпекою у Європі.

Аналітики німецького уряду вбачають участь власної країни у війні у разі нападу Росії на одну з країн-членів НАТО.

Як може відбуватись протистояння НАТО і РФ

На їхню думку базовий сценарій протистояння кремлівські зброїній агресії передбачає:

  1. Проведення Росією масштабної інформаційної кампанії у країнах ЄС, спрямованої на розкол суспільства та дестабілізацію ситуації. Це також передбачає здійснення кібератак, акти саботажу та диверсій на об’єктах стратегічної інфраструктури, серед яких електростанції, електромережі та дамби.

  2. Росія стягуватиме значні військові сили до східних кордонів НАТО, а Альянс у відповідь перекидатиме на східний фланг власні військові сили. Прогнозується також зростання кількості біженців, посилення кібератак, акти саботажу та диверсій, на потенційно небезпечних об'єктах - хімзаводах, АЕС, дамбах, ймовірне використання отруйних хімічних речовин.

  3. Армія РФ, скоріш за все використовуватиме далекобійну зброю для ударів по об'єктах на території НАТО, зокрема, в Німеччині. Також не виключається знищення або перешкоджання роботі супутників, загроза використання ядерної зброї.

  4. Сухопутне вторгнення російських військ з можливим проривом на територію Німеччини. Поширення активних бойових дій у навколоземний космічний простір

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