У Німеччині очікують десятиліть протистояння із Росією

Пісторіус переконує, що Німеччина має швидко відновити свої зброїні сили, оскільки кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін не зупиниться на Україні.

При цьому у своїх останніх заявах Пісторіус неодноразово підкреслював, що окупаційна армія РФ застрягла у війні проти України, однак у разі припинення бойових дій, Кремлю треба буде лише кілька років для відновлення військового потенціалу.

Глава Міноборони НІмеччини заявляє, що тоді Путін може вдатись до спроби випробувати єдність країн НАТО.

Публічні застереження пана Пісторіуса відображають значні зміни на вищому рівні керівництва в країні, яка уникала сильної армії після закінчення холодної війни. Тривога стає все голоснішою, але німецька громадськість досі не переконана, що нова агресивна Росія загрожує безпеці Німеччини та Європи, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

У публікації вказується, що наразі переважна більшість німецьких політиків вважає неможливим відновлення нормальних відносин із Росією.

Німецькі політики також бояться наслідків у разі перемоги Путіна у війні проти України.

Якби Україну змусили здатися, це не задовольнило б жагу Росії до влади. Якщо Захід не продемонструє чіткої готовності до захисту, у Путіна не буде причин більше не атакувати НАТО, — зазначає глава німецької розвідки Бруно Каль. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що загроза прямого протистояння із Росією викликає напруженність серед німецьких політиків.

У публікації пояснюється, що ця напруга викликана звичкою німців до думки, що безпеку країни можна забезпечити шляхом співпраці, а не протистояння із Росією.

Саме тому канцлер Олаф Шольц уникає публічних заяв на цю тему.

Прикладом цієї обережності видання називає небажання Шольца давати чіткий графік вступу України в НАТО та передавати Україні крилаті ракети "Таурус".

Шольц завжди говорив, що "Україна не повинна програти, а Росія не повинна виграти", що вказувало на те, що він завжди думав про глухий кут, який призведе до дипломатичного процесу. Він вважає Росію важливішою за всі країни між нами та ними, і йому бракує відчуття європейськості та його можливої ​​ролі європейського лідера, — пояснює ситуацію експерт з міжнародної політики Норберт Реттген. Поширити

Що кажуть в Україні

За словами експосла України у Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю для N-TV, західні партнери, зокрема, Берлін, повинні зрозуміти, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, адже прагне зруйнувати західний демократичний світ.

Для мене важливо, щоб Захід зрозумів, що це за війна. Йдеться не тільки про право України на існування. Путін хоче знищити західну модель демократії, свободи і прав людини. Це його головна мета. Це означає, особливо для німців, що потрібно зробити набагато більше, щоб зупинити Росію. Це має військовий вимір, але не тільки. Ми вдячні Берліну за солідний внесок і раді зростаючій ролі Німеччини як лідера, — зазначає Мельник. Поширити

Він зазначив, що для того, щоб поставити Путіна на місце та покласти край збройній агресії російської армії необхідно зробити набагато більше.

Він зазначив, що Німеччина стала на бік України і тим самим зробила історичний вибір, але тепер не повинно бути стриманості.

Мельник висловив переконання, що влада Німеччини має схвалити поставки Україні ракет Taurus та винищувачів Eurofighter Typhoon і Tornado, а також інших озброєнь.

Військова та фінансова допомога для оборони та звільнення України має стати частиною сенсу існування. Цього року уряд Німеччини підтримує нас 7 мільярдами євро на озброєння. Це справді вражає. Але, на жаль, цього все ще недостатньо, щоб іти в ногу з російською військовою машиною, — зазначає експосол України і Німеччині. Поширити

Він заявив, що необхідно віддати Україні 1% від економічного виробництва ЄС, що становитиме близько 160 мільярдів євро на рік.