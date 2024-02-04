Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус почав попереджати громадян країни про необхідність готуватись до десятиліть протистояння із Росією.
У Німеччині очікують десятиліть протистояння із Росією
Пісторіус переконує, що Німеччина має швидко відновити свої зброїні сили, оскільки кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін не зупиниться на Україні.
При цьому у своїх останніх заявах Пісторіус неодноразово підкреслював, що окупаційна армія РФ застрягла у війні проти України, однак у разі припинення бойових дій, Кремлю треба буде лише кілька років для відновлення військового потенціалу.
Глава Міноборони НІмеччини заявляє, що тоді Путін може вдатись до спроби випробувати єдність країн НАТО.
У публікації вказується, що наразі переважна більшість німецьких політиків вважає неможливим відновлення нормальних відносин із Росією.
Німецькі політики також бояться наслідків у разі перемоги Путіна у війні проти України.
Автори матеріалу підкреслюють, що загроза прямого протистояння із Росією викликає напруженність серед німецьких політиків.
У публікації пояснюється, що ця напруга викликана звичкою німців до думки, що безпеку країни можна забезпечити шляхом співпраці, а не протистояння із Росією.
Саме тому канцлер Олаф Шольц уникає публічних заяв на цю тему.
Прикладом цієї обережності видання називає небажання Шольца давати чіткий графік вступу України в НАТО та передавати Україні крилаті ракети "Таурус".
Що кажуть в Україні
За словами експосла України у Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю для N-TV, західні партнери, зокрема, Берлін, повинні зрозуміти, що кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні, адже прагне зруйнувати західний демократичний світ.
Він зазначив, що для того, щоб поставити Путіна на місце та покласти край збройній агресії російської армії необхідно зробити набагато більше.
Він зазначив, що Німеччина стала на бік України і тим самим зробила історичний вибір, але тепер не повинно бути стриманості.
Мельник висловив переконання, що влада Німеччини має схвалити поставки Україні ракет Taurus та винищувачів Eurofighter Typhoon і Tornado, а також інших озброєнь.
Він заявив, що необхідно віддати Україні 1% від економічного виробництва ЄС, що становитиме близько 160 мільярдів євро на рік.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-