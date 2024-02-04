В Германии ожидают десятилетий противостояния с Россией

Писториус убеждает, что Германия должна быстро восстановить свои оружие, поскольку кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин не остановится на Украине.

При этом в своих последних заявлениях Писториус неоднократно подчеркивал, что оккупационная армия РФ застряла в войне против Украины, однако в случае прекращения боевых действий Кремлю потребуется всего несколько лет для восстановления военного потенциала.

Глава Минобороны Германии заявляет, что тогда Путин может предпринять попытку испытать единство стран НАТО.

Публичные оговорки господина Писториуса отражают значительные изменения на высшем уровне руководства в стране, избегавшей сильной армии после окончания холодной войны. Тревога становится все громче, но немецкая общественность до сих пор не убеждена, что новая агрессивная Россия угрожает безопасности Германии и Европы, говорится в материале издания. Поделиться

В публикации указывается, что в настоящее время большинство немецких политиков считают невозможным восстановление нормальных отношений с Россией.

Немецкие политики также опасаются последствий в случае победы Путина в войне против Украины.

Если бы Украину заставили сдаться, это не удовлетворило бы жажду России к власти. Если Запад не продемонстрирует четкую готовность к защите, у Путина не будет причин больше не атаковать НАТО, отмечает глава немецкой разведки Бруно Каль. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что угроза прямого противостояния с Россией вызывает напряженность среди германских политиков.

В публикации объясняется, что это напряжение вызвано привычкой немцев к мнению, что безопасность страны может быть обеспечена путем сотрудничества, а не противостояния с Россией.

Именно поэтому канцлер Олаф Шольц избегает публичных заявлений на эту тему.

Примером этой осторожности издание называет нежелание Шольца давать четкий график вступления Украины в НАТО и передавать Украине крылатые ракеты Таурус.

Шольц всегда говорил, что "Украина не должна проиграть, а Россия не должна выиграть", что указывало на то, что он всегда думал о тупике, который приведет к дипломатическому процессу. Он считает Россию важнее всех стран между нами и ими, и ему не хватает ощущения европейскости и его возможной роли европейского лидера, - объясняет ситуацию эксперт по международной политике Норберт Реттген. Поделиться

Что говорят в Украине

По словам экспосла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью для N-TV, западные партнеры, в частности Берлин, должны понять, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, ведь стремится разрушить западный демократический мир.

Для меня важно, чтобы Запад понял, что это за война. Речь идет не только о праве Украины на существование. Путин хочет уничтожить западную модель демократии, свободы и прав человека. Это его главная цель. Это значит особенно для немцев, что нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить Россию. Это военное измерение, но не только. Мы благодарны Берлину за солидный вклад и рады растущей роли Германии как лидера, – отмечает Мельник. Поделиться

Он отметил, что для того, чтобы поставить Путина на место и положить конец вооруженной агрессии российской армии, необходимо сделать гораздо больше.

Он отметил, что Германия приняла сторону Украины и тем самым сделала исторический выбор, но теперь не должно быть сдержанности.

Мельник убежден, что власти Германии должны одобрить поставки Украине ракет Taurus и истребителей Eurofighter Typhoon и Tornado, а также других вооружений.

Военная и финансовая помощь для обороны и освобождения Украины должна стать частью смысла существования. В этом году правительство Германии поддерживает нас 7 млрд евро на вооружение. Это действительно впечатляет. Но, к сожалению, этого все еще недостаточно, чтобы идти в ногу с российской военной машиной, отмечает экспосол Украины и Германии. Поделиться

Он заявил, что необходимо отдать Украине 1% экономического производства ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год.