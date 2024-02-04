Глава Минобороны Германии Борис Писториус начал предупреждать граждан страны о необходимости готовиться к десятилетиям противостояния с Россией.
В Германии ожидают десятилетий противостояния с Россией
Писториус убеждает, что Германия должна быстро восстановить свои оружие, поскольку кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин не остановится на Украине.
При этом в своих последних заявлениях Писториус неоднократно подчеркивал, что оккупационная армия РФ застряла в войне против Украины, однако в случае прекращения боевых действий Кремлю потребуется всего несколько лет для восстановления военного потенциала.
Глава Минобороны Германии заявляет, что тогда Путин может предпринять попытку испытать единство стран НАТО.
В публикации указывается, что в настоящее время большинство немецких политиков считают невозможным восстановление нормальных отношений с Россией.
Немецкие политики также опасаются последствий в случае победы Путина в войне против Украины.
Авторы материала подчеркивают, что угроза прямого противостояния с Россией вызывает напряженность среди германских политиков.
В публикации объясняется, что это напряжение вызвано привычкой немцев к мнению, что безопасность страны может быть обеспечена путем сотрудничества, а не противостояния с Россией.
Именно поэтому канцлер Олаф Шольц избегает публичных заявлений на эту тему.
Примером этой осторожности издание называет нежелание Шольца давать четкий график вступления Украины в НАТО и передавать Украине крылатые ракеты Таурус.
Что говорят в Украине
По словам экспосла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью для N-TV, западные партнеры, в частности Берлин, должны понять, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине, ведь стремится разрушить западный демократический мир.
Он отметил, что для того, чтобы поставить Путина на место и положить конец вооруженной агрессии российской армии, необходимо сделать гораздо больше.
Он отметил, что Германия приняла сторону Украины и тем самым сделала исторический выбор, но теперь не должно быть сдержанности.
Мельник убежден, что власти Германии должны одобрить поставки Украине ракет Taurus и истребителей Eurofighter Typhoon и Tornado, а также других вооружений.
Он заявил, что необходимо отдать Украине 1% экономического производства ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год.
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