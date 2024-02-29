Правительство Германии под руководством канцлера Олафа Шольца уже смоделировало вероятный сценарий предстоящей войны НАТО против России.

Что известно о составленном Германией сценарии войны НАТО против РФ

Журналисты издания, как отмечается, ознакомились со составленным немецкими чиновниками "Анализом рисков для гражданской защиты".

В частности, в документе отмечается, что преступное нападение России на Украину привело к фундаментальному изменению ситуации с безопасностью в Европе.

Аналитики немецкого правительства видят участие своей страны в войне в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО.

Как может происходить противостояние НАТО и РФ

По их мнению, базовый сценарий противостояния кремлевской оружейной агрессии предусматривает: