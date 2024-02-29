Правительство Германии под руководством канцлера Олафа Шольца уже смоделировало вероятный сценарий предстоящей войны НАТО против России.
Что известно о составленном Германией сценарии войны НАТО против РФ
Журналисты издания, как отмечается, ознакомились со составленным немецкими чиновниками "Анализом рисков для гражданской защиты".
В частности, в документе отмечается, что преступное нападение России на Украину привело к фундаментальному изменению ситуации с безопасностью в Европе.
Аналитики немецкого правительства видят участие своей страны в войне в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО.
Как может происходить противостояние НАТО и РФ
По их мнению, базовый сценарий противостояния кремлевской оружейной агрессии предусматривает:
Проведение Россией масштабной информационной кампании в странах ЕС, направленной на раскол общества и дестабилизацию ситуации. Это также предполагает осуществление кибератак, акты саботажа и диверсий на объектах стратегической инфраструктуры, включая электростанции, электросети и дамбы.
Россия будет взимать значительные военные силы к восточным границам НАТО, а Североатлантический союз в ответ будет перебрасывать на восточный фланг собственные военные силы. Прогнозируется также рост количества беженцев, усиление кибератак, акты саботажа и диверсий на потенциально опасных объектах – химзаводах, АЭС, дамбах, вероятное использование ядовитых химических веществ.
Армия РФ, скорее всего, будет использовать дальнобойное оружие для ударов по объектам на территории НАТО, в частности, в Германии. Также не исключается уничтожение или препятствие работе спутников, угроза использования ядерного оружия.
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