Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок преждевременно прервала свой визит в Николаевскую область из-за российского дрона, который преследовал ее кортеж.
За Бербок следил дрон РФ
25 февраля Бербок должна посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии в Николаевской области.
Однако она прервала визит из-за российского разведывательного беспилотника, который следовал за ее кортежем. Он также пролетел над территорией водопровода.
Членов делегации попросили быстро вернуться в бронированные машины. Сообщается, что в этой ситуации самым безопасным вариантом было оставаться в движении.
Через некоторое время после отправки кортежа в Николаевской области действительно была объявлена воздушная тревога. Через четверть часа ее упразднили.
Визит Анналены Бербок в Украину
25 февраля Бербок посетила Николаев, где объявила о выделении Германией 100 млн евро гуманитарной помощи.
Вечером 24 февраля Бербок пришлось пойти к укрытию в Одессе после объявления воздушной тревоги. По словам корреспондента dpa, Бербок осталась в укрытии своей гостиницы вместе с членами своей делегации и другими гостями.
В кругах делегации говорили, что это была ракетная тревога. Тогда в Одесской области раздался взрыв.
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