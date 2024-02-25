Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок преждевременно прервала свой визит в Николаевскую область из-за российского дрона, который преследовал ее кортеж.

За Бербок следил дрон РФ

25 февраля Бербок должна посетить водоочистные сооружения, построенные при поддержке Германии в Николаевской области.

Однако она прервала визит из-за российского разведывательного беспилотника, который следовал за ее кортежем. Он также пролетел над территорией водопровода.

Отмечается, что такие беспилотники, как правило, сопровождаются прямым воздушным ударом. Дрон сначала следовал за кортежем Бербок, но затем развернулся. Поделиться

Членов делегации попросили быстро вернуться в бронированные машины. Сообщается, что в этой ситуации самым безопасным вариантом было оставаться в движении.

Через некоторое время после отправки кортежа в Николаевской области действительно была объявлена воздушная тревога. Через четверть часа ее упразднили.

Визит Анналены Бербок в Украину

25 февраля Бербок посетила Николаев, где объявила о выделении Германией 100 млн евро гуманитарной помощи.

Вечером 24 февраля Бербок пришлось пойти к укрытию в Одессе после объявления воздушной тревоги. По словам корреспондента dpa, Бербок осталась в укрытии своей гостиницы вместе с членами своей делегации и другими гостями.

В кругах делегации говорили, что это была ракетная тревога. Тогда в Одесской области раздался взрыв.