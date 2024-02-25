Російський дрон переслідував кортеж глави МЗС Німеччини на Миколаївщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон переслідував кортеж глави МЗС Німеччини на Миколаївщині

Анналена Бербок
Джерело:  Tages-Anzeiger

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок передчасно перервала свій візит на Миколаївщину через російський дрон, який переслідував її кортеж.

За Бербок стежив дрон РФ

25 лютого Бербок мала відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини у Миколаївській області.

Однак вона перервала візит через російський розвідувальний безпілотник, який слідував за її кортежем. Він також пролетів над територією водогону.

Зазначається, що такі безпілотники зазвичай супроводжуються прямим повітряним ударом. Дрон спочатку слідував за кортежем Бербок, але потім розвернувся.

Членів делегації попросили швидко повернутися до броньованих машин. Повідомляється, що в цій ситуації найбезпечнішим варіантом було залишатися в русі.

Через деякий час після відправлення кортежу в Миколаївській області дійсно була оголошена повітряна тривога. Через чверть години її скасували.

Візит Анналени Бербок в Україну

25 лютого Бербок відвідала Миколаїв, де оголосила про виділення Німеччиною 100 млн євро гуманітарної допомоги.

Ввечері 24 лютого Бербок довелося піти до укриття в Одесі після оголошення повітряної тривоги. За словами кореспондента dpa, Бербок залишилася в укритті свого готелю разом із членами своєї делегації та іншими гостями.

У колах делегації говорили, що це була ракетна тривога. Тоді в Одеській області пролунав вибух.

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