Россия обеспечена ресурсами на войну против Украины с нынешней интенсивностью еще не менее двух лет. Причины этого – высокие цены на нефть, обход санкций и государственные инвестиции.

Россия может воевать против Украины еще не менее двух лет

Reuters сообщает об этом со ссылкой на общий отчет Департамента контрразведки и Службы военной разведки Литвы, публично не обнародованный.

В отчете отмечается, что Россия реформировала и укрепила свою истощенную боями в 2023 году армию и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль своей границы с НАТО, включая Финляндию, присоединившуюся к альянсу в прошлом году.

Москва способна оценить извлеченные уроки и повысить свою боеспособность, — пишут литовские чиновники. Поделиться

Деятельность российской разведки

В отчете говорится, что российская разведка пытается избежать санкций, введенных против оборонной промышленности страны после ее вторжения в Украину.

Также российские и белорусские спецслужбы усилили свои усилия по вербовке литовцев, пересекающих границу.

Литва задержала нескольких своих граждан в 2023 году, которых она обвинила в предоставлении данных белорусской разведке за наличные деньги.

Помощь Беларуси и Китая

С тех пор как в 2023 году Россия разместила военные боеголовки в Беларуси, она неукоснительно строит там инфраструктуру для их использования.

Говоря о Китае, агентства Литвы заявили, что страна усилила свои шпионские усилия в Литве в 2023 году после решения Литвы разрешить Тайваню открыть де-факто посольство на своей территории в 2021 году.

В отчете говорится, что киберакторы, «связанные с Китаем», регулярно проверяют литовские государственные учреждения на наличие уязвимостей «с целью проникновения в их сети и похищения данных».