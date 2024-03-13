Глава Кремля Владимир Путин снова заявил, что официальная Москва, мол, готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине, однако только на ее условиях.

Путин снова заговорил о "мирных переговорах" с Украиной

Российский диктатор продолжает настаивать на том, что он может начать переговоры только с учетом захваченных РФ украинских территорий и гарантий для Москвы.

Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Владимир Путин Российский диктатор

Кроме того, глава Кремля цинично отметил, что "возможные переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".

После этого президент РФ добавил, что он знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.

Свой спич диктатор завершил абсурдным заявлением о "носе в кокаине", не объяснив, о чем речь идет.

Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они более опасны, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас, — сказал Путин Поделиться

Почему мир снова обсуждает возможные переговоры между Украиной и РФ

Все началось после того, как Папа Римский Франциск посоветовал Украине "иметь отвагу белого флага" и вести переговоры с РФ.

Более того, он цинично назвал Украину "побежденной", несмотря на то, что война продолжается, а бойцы ВСУ успешно держат оборону и на отдельных участках фронта двигаются вперед.