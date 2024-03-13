Глава Кремля Владимир Путин снова заявил, что официальная Москва, мол, готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине, однако только на ее условиях.
Путин снова заговорил о "мирных переговорах" с Украиной
Российский диктатор продолжает настаивать на том, что он может начать переговоры только с учетом захваченных РФ украинских территорий и гарантий для Москвы.
Кроме того, глава Кремля цинично отметил, что "возможные переговоры — это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы".
После этого президент РФ добавил, что он знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.
Свой спич диктатор завершил абсурдным заявлением о "носе в кокаине", не объяснив, о чем речь идет.
Почему мир снова обсуждает возможные переговоры между Украиной и РФ
Все началось после того, как Папа Римский Франциск посоветовал Украине "иметь отвагу белого флага" и вести переговоры с РФ.
Более того, он цинично назвал Украину "побежденной", несмотря на то, что война продолжается, а бойцы ВСУ успешно держат оборону и на отдельных участках фронта двигаются вперед.
Украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя слова понтифика, заявил, что "убийцы не идут по Европе, потому что их сдерживают украинцы под сине-желтым флагом".
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