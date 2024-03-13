Ніс у кокаїні та морква. Путін виступив з абсурдною заявою про "мирні переговори"
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Ніс у кокаїні та морква. Путін виступив з абсурдною заявою про "мирні переговори"

Путін
Джерело:  online.ua

Очільник Кремля Володимир Путін знову заявив, що офіційна Москва, мовляв, готова до мирного вирішення розв'язаної нею війни в Україні, однак лише на її умовах.

Путін знову заговорив про “мирні перемовини” з Україною

Російський диктатор продовжує наполягати на тому, що він може розпочати переговори лише з урахуванням захоплених РФ українських територій та з гарантіям для Москви.

Чи готові ми до переговорів? Так, готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось хотєлках після застосування психотропних засобів, а засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Окрім того, очільник Кремля цинічно зазначив, що "можливі переговори − це не пауза для переозброєння Києва, а серйозна розмова з гарантіями безпеки для Москви".

Після цього президент РФ додав, що він знає ті "морквини, які йому збираються показувати", щоб переконати, що момент для переговорів настав.

Свій спіч диктатор завершив абсурдною заявою про “ніс у кокаїні”, не пояснивши про що взагалі йдеться.

Зараз ніс у кокаїні, так? Але не важливо, з такими простіше. А з розумними складніше, вони небезпечніші, тому що вони впливають на свідомість суспільства, зокрема й нашого. Вони будуть викидати всякі свої хотєлки під виглядом морквини для нас, — сказав Путін

Чому світ знову обговорює можливі переговори між Україною та РФ

Все почалося після того, як Папа Римський Франциск порадив Україні "мати відвагу білого прапора" і вести переговори з РФ.

Ба більше, він цинічно назвав Україну “переможеною”, попри те, що війна триває, а бійці ЗСУ успішно тримають оборону й на окремих ділянках фронту рухаються вперед.

Український лідер Володимир Зеленський, коментуючи слова понтифіка, заявив, що "вбивці не йдуть Європою, бо їх стримують українці під синьо-жовтим прапором".

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