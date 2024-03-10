Борис Джонсон проводить таємні переговори щодо України — The Times
Категорія
Політика
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Борис Джонсон проводить таємні переговори щодо України — The Times

Борис Джонсон
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Джерело:  The Times

Як вдалося дізнатися журналістам, колишній британський лідер Борис Джонсон провів таємну зустріч із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро. Згідно з останніми даними, це сталося у Каракасі.

Таємні перемовини Бориса Джонсона стосовно України. Що відомо

Редакція видання з посиланням на свої анонімні джерела стверджує, що політики детально обговорили хід війни Росії проти України.

Журналісти звертають увагу на те, що Джонсон прилетів до Каракасу з Домініканської Республіки, де відпочивав з родиною, на приватному літаку.

Загалом він пробув у Венесуелі менше ніж 24 години.

За словами інсайдерів, колишній прем'єр-міністр Великої Британії обговорив з Мадуро вторгнення Росії в Україну та інформацію щодо можливого постачання зброї та іншої військової техніки з Венесуели до Росії.

Окрім того, зазначається, що у центрі перемовин була тема нормалізації відносин з Великою Британією, яка не визнає легітимності адміністрації Мадуро.

Джонсон оцінив ймовірність нападу Росії на НАТО

Як заявив нещодавно колишній британський лідер Борис Джонсон, він вважає реальним ризик нападу Росії на країни-члени НАТО.

Політик озвучив прогноз, що вторгнення Росії на територію НАТО може статися ще за часів президентства диктатора Володимира Путіна.

Так, він (Путін. — Ред.) може напасти. Я вважаю, що цього не можна виключати.

Окрім того, Борис Джонсон відверто зізнався, що йому не сподобалося, як Путін розмірковував про Польщу “у своєму жахливому інтерв'ю”.

І я вважаю, що він може спробувати щось таке зробити, — вважає колишній британський лідер.

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