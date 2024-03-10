Борис Джонсон проводит тайные переговоры касательно Украины — The Times

Как удалось узнать журналистам, бывший британский лидер Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Согласно последним данным, это произошло в Каракасе.

Тайные переговоры Бориса Джонсона относительно Украины. Что известно

Редакция издания со ссылкой на свои анонимные источники утверждает, что политики обсудили ход войны России против Украины.

Журналисты обращают внимание на то, что Джонсон прилетел в Каракас из Доминиканской Республики, где отдыхал с семьей, на частном самолете.

В общей сложности он пробыл в Венесуэле менее 24 часов.

По словам инсайдеров, бывший премьер-министр Великобритании обсудил с Мадуро вторжение России в Украину и информацию о возможной поставке оружия и другой военной техники из Венесуэлы в Россию.

Кроме того, указано, что в центре переговоров была тема нормализации отношений с Великобританией, не признающая легитимность администрации Мадуро.

Джонсон оценил вероятность нападения России на НАТО

Как заявил недавно бывший британский лидер Борис Джонсон, он считает реальным риск нападения России на страны-члены НАТО.

Политик озвучил прогноз, что вторжение России на территорию НАТО может произойти еще при президентстве диктатора Владимира Путина.

Да, он (Путин. — Ред.) может напасть. Я считаю, что это нельзя исключать. Поделиться

Кроме того, Борис Джонсон откровенно признался, что ему не понравилось, как Путин размышлял о Польше "в своем ужасном интервью".