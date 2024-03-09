Великобритания выступила против введения войск в Украину. Известна причина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки войск союзников в Украину «даже для проведения тренировочных миссий».

Великобритания против идеи Макрона о введении войск в Украину

Британия против отправления западных войск на территорию Украины даже для обучения украинских солдат, потому что они станут "целью" для России.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в интервью Sueddeutsche Zeitung.

Британский министр ответил на вопрос относительно отношения к возможности отправки войск в Украину. Кэмерон считает что это превратит западных военных в "цели" для российской армии.

Мы должны избегать создания очевидных целей для Путина. Дэвид Кэмерон Министр иностранных дел Британии

Что касается тренировочных миссий на территории Украины, то, по мнению Кемерона, их лучше проводить за границей.

Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Британии мы подготовили 60 тыс украинских солдат.

Идея Макрона о войсках в Украине

В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.

Ряд стран НАТО выступили против отправки войск в Украину, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия. Но есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например Литва, Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта. Поделиться

По данным Politico, сейчас Франция собирает альянс стран, открытых для отправки войск на территорию Украины. К примеру, для разминирования территорий.