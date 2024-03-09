Великобритания выступила против введения войск в Украину. Известна причина

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против отправки войск союзников в Украину «даже для проведения тренировочных миссий».
Великобритания против идеи Макрона о введении войск в Украину
Британия против отправления западных войск на территорию Украины даже для обучения украинских солдат, потому что они станут "целью" для России.
Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон в интервью Sueddeutsche Zeitung.
Британский министр ответил на вопрос относительно отношения к возможности отправки войск в Украину. Кэмерон считает что это превратит западных военных в "цели" для российской армии.
Что касается тренировочных миссий на территории Украины, то, по мнению Кемерона, их лучше проводить за границей.
Тренировочные миссии лучше проводить за пределами страны. В Британии мы подготовили 60 тыс украинских солдат.
Идея Макрона о войсках в Украине
В конце февраля этого года президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки западных войск для помощи Украине. А на днях французский президент рассказал, при каких условиях готов отправить французские войска в Украину.
Ряд стран НАТО выступили против отправки войск в Украину, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италия. Но есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например Литва, Латвия и Эстония.
По данным Politico, сейчас Франция собирает альянс стран, открытых для отправки войск на территорию Украины. К примеру, для разминирования территорий.
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