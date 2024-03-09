Британія виступила проти введення військ в Україну. Відома причина

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки військ союзників в Україну «навіть для проведення тренувальних місій».

Британія проти ідеї Макрона про введення військ в Україну

Британія проти відправлення західних військ на територію України, навіть для навчання українських солдатів, бо вони стануть "ціллю" для Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung.

Британський міністр відповів на питання щодо ставлення до можливості відправлення військ в Україну. Кемерон вважає що це перетворить західних військових у "цілі" для російської армії.

Ми повинні уникати створення очевидних цілей для Путіна. Девід Кемерон Міністр закордонних справ Британії

Що ж стосується тренувальних місій на території України, то, на думку Кемерона, їх краще проводити за кордоном.

Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Британії ми підготували 60 тис українських солдатів.

Ідея Макрона про війська в Україні

Наприкінці лютого цього року президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення західних військ для допомоги Україні. А днями французький президент розповів, за яких умов готовий відправити французькі війська в Україну.

Низка країн НАТО виступили проти відправлення військ в Україну, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італія. Але є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва, Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту. Поширити

За даними Politico, зараз Франція збирає альянс країн, які відкриті до відправлення військ на територію України. Наприклад, для розмінування територій.