Великобритания готова помочь Германии в поставке Украине ракет Taurus
Категория
Украина
Дата публикации

Великобритания готова помочь Германии в поставке Украине ракет Taurus

Taurus
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Источник:  sueddeutsche.de

Великобритания предлагает помощь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Что предлагает Великобритания Германии по ракетам Taurus

Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.

Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.

Мы готовы рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины... Но не будет сообщать никаких подробностей и не расскажем нашим оппонентам, что мы планируем.

Дэвид Кэмерон

Дэвид Кэмерон

Министр иностранных дел Британии

Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.

Абсолютно возможно установить ограничения на использование этого оружия, чтобы гарантировать, что оно не способствует эскалации, — заявил он, добавив, что Британия доверяет заверениям Украины.

Taurus для Украины: что известно

Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Одним из главных противников передачи этого оружия Киеву как раз является канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Германия отказывает под разными предлогами. В частности, одним из тезисов является опасение из-за возможных ударов Киева по территории России.

Шольц продолжает утверждать, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Германия не может дать Украине оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве, — отмечал Олаф Шольц.

По его словам, то, что делают официальные Лондон и Париж с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии.

Ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

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