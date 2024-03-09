Великобритания готова помочь Германии в поставке Украине ракет Taurus

Великобритания предлагает помощь Германии, чтобы преодолеть разногласия и предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Что предлагает Великобритания Германии по ракетам Taurus
Как сообщил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, Британия полна решимости тесно сотрудничать с нашими немецкими партнерами по всем вопросам, чтобы помочь Украине.
Кэмерон объяснил, что допускается возможный кольцевой обмен. К примеру, Германия передаст Британии ракеты Taurus, а Лондон в свою очередь предоставит Украине дополнительные ракеты Storm Shadow.
Кэмерон отверг опасения, что передача крылатых ракет может привести к эскалации.
Taurus для Украины: что известно
Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.
Одним из главных противников передачи этого оружия Киеву как раз является канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Германия отказывает под разными предлогами. В частности, одним из тезисов является опасение из-за возможных ударов Киева по территории России.
Шольц продолжает утверждать, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.
По его словам, то, что делают официальные Лондон и Париж с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии.
Ранее Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp. Также известно, что США передали нашим воинам ракеты с дальностью действия до 165 км. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.
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