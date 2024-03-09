Британія готова допомогти Німеччині у постачанні Україні ракет Taurus
Категорія
Україна
Дата публікації

Британія готова допомогти Німеччині у постачанні Україні ракет Taurus

Taurus
Джерело:  sueddeutsche.de

Велика Британія пропонує допомогу Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Що пропонує Британія Німеччині щодо ракет Taurus

Як повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, Британія сповнена рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в усіх питаннях, щоб допомогти Україні.

Кемерон пояснив, що допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.

Ми готові розглянути всі варіанти, щоб досягти максимального ефекту для України... Але не буде повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо.

Девід Кемерон

Девід Кемерон

Міністр закордонних справ Британії

Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

Абсолютно можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації, — заявив він, додавши, що Британія довіряє запевненням України.

Taurus для України: що відомо

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.

Шольц продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Німеччина не може дати Україні зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві, — зазначав Олаф Шольц.

За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.

Раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.

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