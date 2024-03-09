Британія готова допомогти Німеччині у постачанні Україні ракет Taurus

Велика Британія пропонує допомогу Німеччині, щоб подолати розбіжності та надати Україні далекобійні ракети Taurus.
Що пропонує Британія Німеччині щодо ракет Taurus
Як повідомив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, Британія сповнена рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами в усіх питаннях, щоб допомогти Україні.
Кемерон пояснив, що допускається можливий кільцевий обмін. До прикладу, Німеччина передасть Британії ракети Taurus, а Лондон своєю чергою надасть Україні додаткові ракети Storm Shadow.
Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.
Taurus для України: що відомо
Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.
Шольц продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.
Раніше Британія та Франція надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow та Scalp. Також відомо, що США передали нашим воїнам ракети з дальністю дії до 165 кілометрів. Йдеться про далекобійні ракети ATACMS.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-