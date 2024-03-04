Шольц озвучив нове виправдання для відмови надання Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.

Що сказав Шольц щодо постачання Taurus Україні

Ви не можете створити систему озброєнь, яка матиме дуже широке охоплення, а потім не думати про те, як можна здійснювати контроль над системою озброєнь. Олаф Шольц Канцлер Німеччини

Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.

Для мене про це не може бути мови, — констатував Шольц. Поширити

Taurus для України: що відомо

Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.

Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.

Шольц продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.

Німеччина не може дати Україні зброю з дальністю дії 500 км, яка в разі неправильного використання може досягти цілі в Москві, — зазначав Олаф Шольц. Поширити

За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.