Шольц озвучив нове виправдання для відмови надання Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив можливість постачання ракет Taurus Україні, якщо для їх експлуатації потрібно залучити німецьких солдатів.
Що сказав Шольц щодо постачання Taurus Україні
Він зазначив, що якщо ФРН хоче "мати контроль" за поставленим Києву озброєнням, це можливо лише за участю німецьких солдатів.
Taurus для України: що відомо
Україна ще з минулого року просить Німеччину розпочати постачання далекобійних ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів.
Одним із головних противників передачі цієї зброї Києву якраз є канцлер Німеччини Олаф Шольц. При цьому Німеччина відмовляє під різними приводами. Зокрема, однією з тез є побоювання через можливі удари Києва по території Росії.
Шольц продовжує стверджувати, що це нібито означатиме, що Німеччина стане стороною у війні з Росією.
За його словами, те, що роблять офіційні Лондон та Париж з точки зору контролю цілей і супровідного контролю цілей, не може бути зроблено в Німеччині.
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