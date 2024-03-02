За інформацією німецьких ЗМІ, канцлер Олаф Шольц не змінив своєї позиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

Шольц продовжує виступати проти передачі Taurus Україні

Журналісти видання зазначають, що підтвердження інформації про витік розмови військових щодо ймовірного застосування Taurus в Україні не вплинуло на позицію Шольца.

Не дивно, що відповідальні в Бундесвері всебічно вивчають і обговорюють, які німецькі системи зброї можна використовувати для захисту України від Росії. Це також відбувається в Канцелярії, незалежно від політичних рішень про те, що Берлін може і хоче надати, а що ні, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Зокрема, автори публікації підкреслюють, що питання передачі Україні Taurus є серйозним і проблемним для Шольца.

Так, російська пропаганда вже використала ситуацію, у якій Шольц категорично відмовився передавати Україні Taurus, однак військові при цьому обговорювали, які цілі Україна може вразити за допомогою цих ракет.

Канцлер залишається твердим у своїй відмові. І його партія, СДПН, і парламентська група соціал-демократів підтримують Шольца в його відмові від поставки крилатих ракет Taurus, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Німецька опозиція звинувачує Росію у спробах дестабілізації ситуації в країні

Німецька партія “Зелених” звинуватила кремлівського диктатора Володимира Путіна у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.

За інформацією Spiegel, заступник глави партії Зелених у Бундестазі Агнешка Брюггер заявила, що після оприлюднення в Росії запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, у країні протягом найближчих місяців є ймовірність подальших актів диверсій.

Події останніх кількох днів ще раз показують, як Володимир Путін намагається чинити масовий негативний вплив на наше відкрите суспільство, особливо в Німеччині, за допомогою дезінформації, дестабілізації та шпигунства, - підкреслила Брюггер. Поширити

Вона також зауважила, що цього року, який і так сповнений важливими виборами, загроза від Росії тільки посилиться.