За інформацією німецьких ЗМІ, канцлер Олаф Шольц не змінив своєї позиції щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Шольц продовжує виступати проти передачі Taurus Україні
Журналісти видання зазначають, що підтвердження інформації про витік розмови військових щодо ймовірного застосування Taurus в Україні не вплинуло на позицію Шольца.
Зокрема, автори публікації підкреслюють, що питання передачі Україні Taurus є серйозним і проблемним для Шольца.
Так, російська пропаганда вже використала ситуацію, у якій Шольц категорично відмовився передавати Україні Taurus, однак військові при цьому обговорювали, які цілі Україна може вразити за допомогою цих ракет.
Німецька опозиція звинувачує Росію у спробах дестабілізації ситуації в країні
Німецька партія “Зелених” звинуватила кремлівського диктатора Володимира Путіна у спробах дестабілізувати ситуацію в країні.
За інформацією Spiegel, заступник глави партії Зелених у Бундестазі Агнешка Брюггер заявила, що після оприлюднення в Росії запис внутрішньої розмови між офіцерами ВПС Німеччини, у країні протягом найближчих місяців є ймовірність подальших актів диверсій.
Вона також зауважила, що цього року, який і так сповнений важливими виборами, загроза від Росії тільки посилиться.
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