По информации немецких СМИ, канцлер Олаф Шольц не изменил своей позиции по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.
Шольц продолжает выступать против передачи Taurus Украине
Журналисты издания отмечают, что подтверждение информации об утечке разговора военных по поводу вероятного применения Taurus в Украине не повлияло на позицию Шольца.
В частности, авторы публикации подчеркивают, что вопрос передачи Украине Taurus является серьезным и проблемным для Шольца.
Да, российская пропаганда уже использовала ситуацию, в которой Шольц категорически отказался передавать Украине Taurus, однако военные при этом обсуждали, какие цели Украина может поразить с помощью этих ракет.
Немецкая оппозиция обвиняет Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране
Немецкая партия "Зеленых" обвинила кремлевского диктатора Владимира Путина в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.
По информации Spiegel, заместитель главы партии Зеленых в Бундестаге Агнешка Брюггер заявила, что после обнародования в России запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, в стране в ближайшие месяцы есть вероятность дальнейших актов диверсий.
Она также отметила, что в этом году, который и так полон важных выборов, угроза от России только усилится.
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