По информации немецких СМИ, канцлер Олаф Шольц не изменил своей позиции по передаче Украине дальнобойных ракет Taurus.

Шольц продолжает выступать против передачи Taurus Украине

Журналисты издания отмечают, что подтверждение информации об утечке разговора военных по поводу вероятного применения Taurus в Украине не повлияло на позицию Шольца.

Неудивительно, что ответственные в Бундесвере всесторонне изучают и обсуждают, какие немецкие оружейные системы можно использовать для защиты Украины от России. Это также происходит в Канцелярии, независимо от политических решений о том, что Берлин может и хочет предоставить, а что нет, говорится в материале издания. Поделиться

В частности, авторы публикации подчеркивают, что вопрос передачи Украине Taurus является серьезным и проблемным для Шольца.

Да, российская пропаганда уже использовала ситуацию, в которой Шольц категорически отказался передавать Украине Taurus, однако военные при этом обсуждали, какие цели Украина может поразить с помощью этих ракет.

Канцлер остается жестким в своем отказе. И его партия, СДПГ, и парламентская группа социал-демократов поддерживают Шольца в его отказе от поставки крылатых ракет Taurus, говорится в материале издания. Поделиться

Немецкая оппозиция обвиняет Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране

Немецкая партия "Зеленых" обвинила кремлевского диктатора Владимира Путина в попытках дестабилизировать ситуацию в стране.

По информации Spiegel, заместитель главы партии Зеленых в Бундестаге Агнешка Брюггер заявила, что после обнародования в России запись внутреннего разговора между офицерами ВВС Германии, в стране в ближайшие месяцы есть вероятность дальнейших актов диверсий.

События последних нескольких дней еще раз показывают, как Владимир Путин пытается оказать массовое негативное влияние на наше открытое общество, особенно в Германии, посредством дезинформации, дестабилизации и шпионажа, - подчеркнула Брюггер. Поделиться

Она также отметила, что в этом году, который и так полон важных выборов, угроза от России только усилится.