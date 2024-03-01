Когда Германия может передать Украине ракеты Taurus — мнение эксперта

Германия может решиться на передачу украинским защитникам дальнобойных ракет Taurus после решения США начать поставки ATACMS с дальностью 300 километров.

Когда Германия может передать Украине ракеты Taurus

Об этом заявил военный эксперт украинского профильного портала Defense Express Валерий Рябых.

Рябых считает, что Германия начнет поставки ракет Taurus Украине после того, как будут созданы условия для применения такого вооружения. Одно из условий — наличие у украинских защитников других дальнобойных средств.

В этом есть своя логика. Можно делать все понемногу и не добиться результата. Но при планировании операций следует рассчитать силы и средства, необходимые для достижения целей. И их должно быть достаточно, потому что опыт летнего контрнаступления без авиаподдержки показал, что против законов войны не пойдешь, добавил эксперт. Поделиться

Он отметил, что получение Украиной ракет ATACMS с дальностью 300 километров может повлиять на позицию Германии по отношению к Taurus.

Как только США дадут ATACMS на 300+ км, думаю, на следующий день немцы тоже отважатся. Они просто не желают быть инициаторами. Хотя мир меняется, и Берлин должен научиться брать ответственность за безопасность Европы. Эта конструкция с лидерством США на континенте, которая была после Второй мировой войны, меняется. И европейские страны должны адекватно реагировать на действия российского агрессора, поставившего мир под угрозу.

Taurus для Украины

Напомним, Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Но канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать нашим защитникам такое вооружение.

Недавно он оправдывал свою позицию тем, что немцам вроде бы придется участвовать в наведении ракет на цели, что может сделать Германию прямым участником войны.

Также Шольц опасается, что ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по целям в Москве.