Шольц озвучил новое оправдание для отказа в предоставлении Украине Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность поставки ракет Taurus Украине, если для их эксплуатации необходимо привлечь немецких солдат.

Что сказал Шольц о поставках Taurus Украине

Вы не можете создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а затем не думать о том, как можно осуществлять контроль над системой вооружений. Олаф Шольц Канцлер Германии

Он отметил, что если ФРГ хочет "иметь контроль" за поставленным Киевом вооружением, это возможно только с участием немецких солдат.

Для меня об этом не может быть речи, – констатировал Шольц. Поделиться

Taurus для Украины: что известно

Украина еще с прошлого года просит Германию начать поставки дальнобойных ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Одним из главных противников передачи этого оружия Киеву как раз является канцлер Германии Олаф Шольц. При этом Германия отказывает под разными предлогами. В частности, одним из тезисов является опасение из-за возможных ударов Киева по территории России.

Шольц продолжает утверждать, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

Германия не может дать Украине оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве, – отмечал Олаф Шольц. Поделиться

По его словам, то, что делают официальные Лондон и Париж с точки зрения контроля целей и сопроводительного контроля целей, не может быть сделано в Германии.