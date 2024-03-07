Чому насправді Шольц відмовляється надати Україні Taurus — пояснення Politico

Суперечливими рішеннями канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо військової допомоги Україні керують глибокий страх перед Росією та бажання, аби Україна швидше погодилася на переговори з нею.

Шольц бентежить своїх європейських союзників

Журналісти Politico пишуть, що відмова Шольца постачати Україні далекобійні ракети Taurus збентежила європейських союзників Німеччини.

Свою відмову він пояснював ризиками російської помсти, водночас докоряючи союзникам за недостатню військову допомогу Україні.

Politico пише, що гнівна реакція на уявну непослідовність канцлера проявляється в останні дні, особливо коли європейські союзники намагаються продемонструвати риторичну рішучість, коли йдеться про допомогу Україні.

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Його коментарі, здавалося, були спрямовані проти Шольца.

Поведінка Шольца показала, що з точки зору безпеки Європи він неправильна людина на неправильній посаді в невідповідний час — заявив минулого тижня колишній міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес. Поширити

У чому полягає стратегія Шольца

Politico пише, що на перший погляд непослідовна поведінка Шольца є продуманою стратегією.

З того часу, як Шольц зрозумів, що Україна здатна захистити себе від Росії, його стратегія полягала в тому, щоб діяти разом з США, постачаючи Україні зброю та обладнання, достатню для виживання, включно з ППО та танками, утримуючи необхідні інструменти для перемоги.

Шольц досі відмовляється говорити, що хоче, щоб Україна виграла війну, кажучи лише, що «Росія не повинна виграти, а Україна — програти».

Причина цих слів, на думку Politico, полягає в тій самій причині, чому він не надасть Україні необхідне обладнання для досягнення цієї мети: глибоко вкорінений страх перед Росією.

Шольц вважає, що постачання Україні зброї на кшталт крилатих ракет, якою можна було б знищити Керченський міст або навіть завдати удару по Москві, — настільки збентежило б президента Володимира Путіна, що він би помстився Німеччині.

Однак навіть підхід Шольца, який полягає в тому, щоб дати українцям лише стільки, щоб протриматися, коштує дорого. Саме тому канцлер дорікає іншим країнам за недостатню допомогу.

Наразі Німеччина надала військову допомогу Україні на суму приблизно 17,7 мільярда євро. Вона посідає друге місце після США за основним внеском, але лише 11 місце за відсотком ВВП.

Це говорить про те, що німці мають фінансову спроможність зробити набагато більше, але вони не хочуть.

Згідно з останніми опитуваннями, лише близько 20% німців вважають, що їхня країна повинна робити більше для військової підтримки України. Водночас 40% вважають, що Берлін надіслав достатньо зброї, ще 40% вважають, що це зайшло занадто далеко.