Захарова заговорила про денацифікацію Німеччини "до кінця"
Категорія
Світ
Дата публікації

Захарова заговорила про денацифікацію Німеччини "до кінця"

Марія Захарова
Джерело:  online.ua

Скандальна представниця МЗС РФ Марія Захарова публічно почала погрожувати народу Німеччини.

Росія лякає Німеччину “денацифікацією”

Поплічники російського диктатора Володимира Путіна досі лютують після злиття у мережу секретних переговорів керівництва німецьких ВПС.

Як стало відомо, німецькі генерали обговорювали план знищення Кримського мосту далекобійними ракетами Taurus, які належать ФРН.

Після цього Марія Захарова публічно заявила, що денацифікацію в Німеччині не завершено і попередила про "страшні наслідки".

Вони (німці. — ред.), як ми тепер розуміємо, так і не денацифіковані до кінця... Найжахливіше, що це призведе — і це факт, можете перевірити — якщо нічого не буде зроблено, якщо цей процес не буде зупинено самим німецьким народом, насамперед до страшних наслідків для самої Німеччини.

Марія Захарова

Марія Захарова

Речниця МЗС Росії

Ба більше, поплічниця Путіна додала, що Захід "зобов'язаний відповісти за руйнівні дії, які планував і багато в чому реалізував".

Як влада Німеччини коментує злив секретних переговорів про Кримський міст

Міноборони ФРН одразу розпочало перевірку, щоб з’ясувати, чи дійсно німецькі генерали таємного обговорювали майбутнє знищення Керченського мосту.

Згодом стало відомо, що така розмова дійсно була.

Цей скандал одним з перших прокоментував німецький лідер Олаф Шольц, який назвав це “великою проблемою”.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував скандал, зазначивши, що це — гібридна атака з метою дезінформації.

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