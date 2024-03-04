У Росії вибухнув великий залізничний міст

Що відомо про підрив залізничного мосту у РФ

Як повідомляють Telegram-канали, невідомі підірвали опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.

За інформацією одного з Telegram-каналів, звук вибуху було чути близько 6:15 ранку за місцевим часом.

Рух поїздів по мосту призупинено. Наразі затримується чотири поїзди. У регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби.

Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора попередньо не пошкоджена.

Що відомо про диверсії на залізницях у Росії

Про те, що в Росії збільшилася кількість диверсій, повідомлялося ще в травні минулого року. Причому найпоширенішею з них були підпали релейних шаф на залізницях.

З початку 2023 року за даними на травень вже було відомо про 36 таких випадків.

За даними на кінець жовтня того ж року в тимчасово окупованому Криму російські загарбники навіть посилили захист залізничних поїздів. Причиною цього стали якраз постійні диверсії на залізничних об'єктах.