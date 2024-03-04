У Росії вибухнув великий залізничний міст

У Самарській області Росії 4 березня невідомі підірвали опори залізничного мосту.
Що відомо про підрив залізничного мосту у РФ
Як повідомляють Telegram-канали, невідомі підірвали опору моста через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ.
За інформацією одного з Telegram-каналів, звук вибуху було чути близько 6:15 ранку за місцевим часом.
Рух поїздів по мосту призупинено. Наразі затримується чотири поїзди. У регіоні оголошено план "Загорськ". На місці працюють спецслужби.
Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. При цьому бетонна опора попередньо не пошкоджена.
Що відомо про диверсії на залізницях у Росії
Про те, що в Росії збільшилася кількість диверсій, повідомлялося ще в травні минулого року. Причому найпоширенішею з них були підпали релейних шаф на залізницях.
З початку 2023 року за даними на травень вже було відомо про 36 таких випадків.
За даними на кінець жовтня того ж року в тимчасово окупованому Криму російські загарбники навіть посилили захист залізничних поїздів. Причиною цього стали якраз постійні диверсії на залізничних об'єктах.
Додамо, вночі 30 листопада 2023 року стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.
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