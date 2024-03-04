В России взорвался большой железнодорожный мост

В Самарской области России 4 марта неизвестные взорвали опоры железнодорожного моста.
Что известно о подрыве железнодорожного моста в РФ
Как сообщают Telegram-каналы, неизвестные взорвали сопротивление моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск.
По информации одного из Telegram-каналов, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени.
Движение поездов по мосту приостановлено. В настоящее время задерживается четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорска". На месте работают спецслужбы.
Повреждение получили металлоконструкции моста, а также ограждения. При этом бетонная опора предварительно не повреждена.
Что известно о диверсиях на железных дорогах в России
О том, что в России увеличилось количество диверсий, сообщалось еще в мае прошлого года. Причем самой распространенной из них были поджоги релейных шкафов на железных дорогах.
С начала 2023 года по данным на май уже было известно о 36 таких случаях.
По данным на конец октября того же года, во временно оккупированном Крыму российские захватчики даже усилили защиту железнодорожных поездов. Причиной этого стали постоянные диверсии на железнодорожных объектах.
Добавим, ночью 30 ноября 2023 г. произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Это была удачная операция СБУ, парализовавшая единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем.
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