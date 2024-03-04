В России взорвался большой железнодорожный мост

Что известно о подрыве железнодорожного моста в РФ

Как сообщают Telegram-каналы, неизвестные взорвали сопротивление моста через реку Чапаевку на перегоне Звезда — Чапаевск.

По информации одного из Telegram-каналов, звук взрыва был слышен около 6:15 утра по местному времени.

Движение поездов по мосту приостановлено. В настоящее время задерживается четыре поезда. В регионе объявлен план "Загорска". На месте работают спецслужбы.

Повреждение получили металлоконструкции моста, а также ограждения. При этом бетонная опора предварительно не повреждена.

Что известно о диверсиях на железных дорогах в России

О том, что в России увеличилось количество диверсий, сообщалось еще в мае прошлого года. Причем самой распространенной из них были поджоги релейных шкафов на железных дорогах.

С начала 2023 года по данным на май уже было известно о 36 таких случаях.

По данным на конец октября того же года, во временно оккупированном Крыму российские захватчики даже усилили защиту железнодорожных поездов. Причиной этого стали постоянные диверсии на железнодорожных объектах.