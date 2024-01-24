По железнодорожному мосту окупантов севернее Мариуполя в селе Гранитное был нанесен удар. Он должен соединить между собой захваченные Мариуполь, Волноваху и Донецк.

Оккупанты РФ остались без железнодорожного моста под Волновахой

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, под Волновахой произошел прилет в район строительства распиаренного оккупантами железнодорожного сообщения, которое должно соединить между собой захваченные Мариуполь, Волноваху и Донецк.

Поселок Гранитный. Очередной удар в район базирования инженерных подразделений оккупантов, окончательно разбивший надежду на железнодорожный мост. Точнее, его остатки вместе с не менее 5 единиц инженерной техники, — рассказал он. Поделиться

По словам Андрющенко, "это не просто точка", а "жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год".

Спасибо всем причастным, в первую очередь, в оккупации, — добавил он. Поделиться

Что известно о строительстве РФ железнодорожного сообщения между Мариуполем и Донецком

В сентябре 2023 года стало известно, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Российские оккупанты готовятся к потере своих логистических путей, поэтому хотят построить новую железнодорожную ветку из Ростова-на-Дону через временно захваченные украинские города Мариуполь, Бердянск и Мелитополь у побережья Азовского моря — в Крым.

Параллельно Россия опрокинула во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов.