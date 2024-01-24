Під Волновахою стався приліт по залізничному мосту окупантів РФ — деталі

По залізничному мосту окупантів на північ від Маріуполя у селі Гранітне був завданий удар. Він мав би з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.

Окупанти РФ залишились без залізничного мосту під Волновахою

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, під Волновахою стався приліт в район будівництва розпіареного окупантами залізничного сполучення, яке мало б з'єднати між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.

Селище Гранітне. Черговий удар в район базування інженерних підрозділів окупантів, який остаточно розбив надію на залізничний міст. Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техники, — розповів він. Поширити

За словами Андрющенка, "це не просто крапка", а "жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік".

Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації, — додав він. Поширити

Що відомо про будівництво РФ залізничного сполучення між Маріуполем і Донецьком

У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти будують пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком. Вони вже почали облаштовувати залізничний міст біля с. Гранітне через річку Кальміус.

Російські окупанти готуються до втрати своїх логістичних шляхів, тому хочуть побудувати нову залізничну гілку з Ростова-на-Дону через тимчасово захоплені українські міста Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь біля узбережжя Азовського моря — до Криму.

Паралельно Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів.