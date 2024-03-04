Захарова заговорила о денацификации Германии "до конца"

Россия пугает Германию "денацификацией"

Приспешники российского диктатора Владимира Путина до сих пор паникуют после “слива” в сеть секретных переговоров руководства немецких ВВС.

Как стало известно, немецкие генералы обсуждали план уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами Taurus.

После этого Мария Захарова публично заявила, что денацификация в Германии не завершена и предупредила о "страшных последствиях".

Они (немцы. — ред.), как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца... Самое ужасное, что это приведет — и это факт, можете проверить — если ничего не будет сделано, если этот процесс не будет остановлен самим немецким народом, прежде всего, к страшным последствиям для самой Германии. Мария Захарова Представитель МИД России

Более того, приспешница Путина добавила, что Запад "обязан ответить за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.

Как власти Германии комментируют “слив” секретных переговоров про Крымский мост

Минобороны ФРГ сразу приступило к проверке, чтобы выяснить, на самом деле ли немецкие генералы тайно обсуждали будущее уничтожение Керченского моста.

Впоследствии стало известно, что такой разговор действительно был.

Этот скандал одним из первых прокомментировал немецкий лидер Олаф Шольц, который назвал это “большой проблемой”.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это гибридная атака с целью дезинформации.