Противоречивыми решениями канцлера Германии Олафа Шольца по военной помощи Украине руководят глубокий страх перед Россией и желание, чтобы Украина скорее согласилась на переговоры с ней.

Шольц смущает своих европейских союзников

Журналисты Politico пишут, что отказ Шольца поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus смутил европейских союзников Германии.

Свой отказ он объяснял рисками российской мести, в то же время упрекая союзников за недостаточную военную помощь Украине.

Politico пишет, что гневная реакция на мнимую непоследовательность канцлера проявляется в последние дни, особенно когда европейские союзники пытаются продемонстрировать риторическую решительность, когда речь идет о помощи Украине.

Европа явно столкнулась с моментом, когда нужно будет не быть трусами, — сказал на этой неделе Макрон. Эммануэль Макрон президент Франции

Его комментарии, казалось, были направлены против Шольца.

Поведение Шольца показало, что с точки зрения безопасности Европы он неправильный человек на неправильном посту в неподходящее время — заявил на прошлой неделе бывший министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Поделиться

В чем заключается стратегия Шольца

Politico пишет, что на первый взгляд непоследовательное поведение Шольца является продуманной стратегией.

С тех пор, как Шольц понял, что Украина способна защитить себя от России, его стратегия заключалась в том, чтобы действовать вместе с США, поставляя Украине оружие и оборудование, достаточное для выживания, включая ПВО и танки, содержа необходимые инструменты для победы.

Шольц до сих пор отказывается говорить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну, говоря только, что Россия не должна выиграть, а Украина проиграть.

Причина этих слов, по мнению Politico, заключается в той же причине, почему он не предоставит Украине необходимое оборудование для достижения этой цели: глубоко укорененный страх перед Россией.

Шольц считает, что поставка Украине оружия вроде крылатых ракет, которым можно было бы уничтожить Керченский мост или даже нанести удар по Москве, — настолько смутило бы президента Владимира Путина, что он отомстил бы Германии.

Однако даже подход Шольца, заключающийся в том, чтобы дать украинцам лишь столько, чтобы продержаться, стоит дорого. Именно поэтому канцлер упрекает других стран за недостаточную помощь.

В настоящее время Германия предоставила военную помощь Украине на сумму около 17,7 миллиарда евро. Она занимает второе место после США по основному вкладу, но только 11 место по проценту ВВП.

Это говорит о том, что немцы имеют финансовую способность сделать гораздо больше, но они не хотят.

Согласно последним опросам, только около 20% немцев считают, что их страна должна делать больше для военной поддержки Украины. В то же время, 40% считают, что Берлин направил достаточно оружия, еще 40% считают, что это зашло слишком далеко.