Путін заявив про готовність Росії до ядерної війни — відео

Як стверджує російський диктатор Володимир Путін, РФ технічно готова до ядерної війни. Очільник Кремля додав, що розгляне такий сценарій, якщо Захід введе свої війська в Україну.

Путін знову лякає світ ядерною зброєю

З військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові. Вони (ядерні ракети) у нас постійно перебувають у стані бойової готовності. Володимир Путін Російський диктатор

Очільник Кремля наголошує: якби Білий дім наважився ввести американські війська в Україну, то офіційна Москва розцінила б такий крок так само як і введення військ США на російську територію, тобто як інтервенцію.

Я ж сказав, що (президент США Джо) Байден — представник традиційної політичної школи... Там, окрім Байдена й інших, вистачає фахівців у сфері російсько-американських відносин і у сфері стратегічної стриманості. Тому не думаю, що тут усе мчить так у лоб, але ми до цього готові, — заявив російський диктатор. Поширити

Ба більше, Путін додав, що “бал вампірів закінчується”, звинувативши Захід у геноциді, який проводить російська армія в Україні.

Путін запевняє, що не збирався завдавати ядерного удару по Україні

За словами Путіна, необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України ніколи не було.

Російські пропагандисти поцікавилися у очільника Кремля, чи виникало у нього хоч колись таке бажання.

Ні, а навіщо? У нас є свої принципи. Вони кажуть, що ми готові застосовувати, зокрема, будь-яку зброю, зокрема (тактичну ядерну — ред.), якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету і незалежності. У нас же все прописано в нашій стратегії, ми її не змінювали. Володимир Путін Російський диктатор

За словами президента РФ, якщо США проведуть ядерні випробування, то Росія може зробити те саме.