Путін заявив про готовність Росії до ядерної війни — відео

Як стверджує російський диктатор Володимир Путін, РФ технічно готова до ядерної війни. Очільник Кремля додав, що розгляне такий сценарій, якщо Захід введе свої війська в Україну.
Путін знову лякає світ ядерною зброєю
Очільник Кремля наголошує: якби Білий дім наважився ввести американські війська в Україну, то офіційна Москва розцінила б такий крок так само як і введення військ США на російську територію, тобто як інтервенцію.
Ба більше, Путін додав, що “бал вампірів закінчується”, звинувативши Захід у геноциді, який проводить російська армія в Україні.
Путін запевняє, що не збирався завдавати ядерного удару по Україні
За словами Путіна, необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України ніколи не було.
Російські пропагандисти поцікавилися у очільника Кремля, чи виникало у нього хоч колись таке бажання.
За словами президента РФ, якщо США проведуть ядерні випробування, то Росія може зробити те саме.
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