Макрон ответил на очередные угрозы Путина по поводу ядерного оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.

Макрон о ядерных угрозах Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал Путину не разбрасываться на ветер угрозами, когда в арсенале есть ядерное оружие.

Не стоит угрожать, когда у вас есть ядерное оружие. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Президент Франции также отметил, что в последние месяцы у него не было переговоров с Путиным, подчеркнув, что связь поддерживалась в те моменты, когда это было абсолютно необходимо.

Макрон описал Путина как лидера, "погрузившегося в репрессиях и авторитаризме", и обвинил Россию в стремлении стать дестабилизирующей силой на международной арене.

В заключение, Макрон выразил мнение, что страны, обладающие ядерным оружием, должны прежде всего чувствовать защищенность, отметив важность сдерживания и ответственности перед потенциальной ядерной угрозой.

Мы должны прежде всего чувствовать себя защищенными, потому что мы являемся ядерной силой. Мы готовы, у нас есть доктрина, – заявил президент Франции. Поделиться

Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить войска в Украину.

Politico 10 марта сообщило, что Франция находит союзников для потенциальной отправки войск в Украину, в том числе Балтийские страны.

После того, как Макрон поднял вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить иностранных солдат, большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что не имеют таких планов.

Однако три балтийских страны гораздо более открыты к этой идее.

Никаких «но» быть не может. Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакая форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего нужно, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Поделиться

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО в Украине немыслимо.