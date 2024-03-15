Макрон ответил на очередные угрозы Путина по поводу ядерного оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение о недопустимости угроз со стороны стран, имеющих ядерный арсенал. По мнению лидера Франции, такие действия неприемлемы, особенно в контексте заявлений российского лидера Владимира Путина.
Макрон о ядерных угрозах Путина
Президент Франции Эмманюэль Макрон посоветовал Путину не разбрасываться на ветер угрозами, когда в арсенале есть ядерное оружие.
Президент Франции также отметил, что в последние месяцы у него не было переговоров с Путиным, подчеркнув, что связь поддерживалась в те моменты, когда это было абсолютно необходимо.
Макрон описал Путина как лидера, "погрузившегося в репрессиях и авторитаризме", и обвинил Россию в стремлении стать дестабилизирующей силой на международной арене.
В заключение, Макрон выразил мнение, что страны, обладающие ядерным оружием, должны прежде всего чувствовать защищенность, отметив важность сдерживания и ответственности перед потенциальной ядерной угрозой.
Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить войска в Украину.
Politico 10 марта сообщило, что Франция находит союзников для потенциальной отправки войск в Украину, в том числе Балтийские страны.
После того, как Макрон поднял вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить иностранных солдат, большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что не имеют таких планов.
Однако три балтийских страны гораздо более открыты к этой идее.
Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО в Украине немыслимо.
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