На карте безопасность Европы. Макрон объяснил свои заявления об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией, не начнет наступление, но готова принимать решения, необходимые для того, чтобы Россия никогда не победила.
Ситуация в Украине не требует введения войск
Президент Франции 14 марта дал интервью французским телеканалам TF1 и France 2, чтобы определить будущую поддержку Украины.
Он повторил, что не следует исключать введение западных войск в Украину, хотя, по его словам, сегодняшняя ситуация этого не требует, но добавил, что "все эти варианты возможны".
Макрон сказал, что ответственность за ввод войск будет лежать на Москве и сказал, что Франция не будет вести наступление в Украине.
Макрон сказал, что безопасность континента «поставлена на карту» в войне, которая «экзистенциальна для нашей Европы и для Франции».
Он добавил, что "если ситуация усугубится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не выиграла эту войну".
Макрон назвал Россию противником
Макрон сказал, что любой, кто выступает за «ограничение» помощи Украине, «избирает поражение».
Он добавил, что победа России в Украине "сведет к нулю доверие к Европе" и будет означать, что "у нас нет безопасности".
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