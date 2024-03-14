На карте безопасность Европы. Макрон объяснил свои заявления об отправке войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией, не начнет наступление, но готова принимать решения, необходимые для того, чтобы Россия никогда не победила.

Ситуация в Украине не требует введения войск

Президент Франции 14 марта дал интервью французским телеканалам TF1 и France 2, чтобы определить будущую поддержку Украины.

Он повторил, что не следует исключать введение западных войск в Украину, хотя, по его словам, сегодняшняя ситуация этого не требует, но добавил, что "все эти варианты возможны".

Макрон сказал, что ответственность за ввод войск будет лежать на Москве и сказал, что Франция не будет вести наступление в Украине.

Макрон сказал, что безопасность континента «поставлена ​​на карту» в войне, которая «экзистенциальна для нашей Европы и для Франции».

Он добавил, что "если ситуация усугубится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не выиграла эту войну".

Сегодня, чтобы в Украине был мир, мы не должны быть слабыми, и поэтому мы должны смотреть на ситуацию ясно, и мы должны с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы достичь значит достичь нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не выиграла. Эммануэль Макрон Президент Франции

Макрон назвал Россию противником

Макрон сказал, что любой, кто выступает за «ограничение» помощи Украине, «избирает поражение».

Он добавил, что победа России в Украине "сведет к нулю доверие к Европе" и будет означать, что "у нас нет безопасности".