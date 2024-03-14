На карте безопасность Европы. Макрон объяснил свои заявления об отправке войск в Украину
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Политика
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На карте безопасность Европы. Макрон объяснил свои заявления об отправке войск в Украину

Эммануэль Макрон
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Источник:  Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не воюет с Россией, не начнет наступление, но готова принимать решения, необходимые для того, чтобы Россия никогда не победила.

Ситуация в Украине не требует введения войск

Президент Франции 14 марта дал интервью французским телеканалам TF1 и France 2, чтобы определить будущую поддержку Украины.

Он повторил, что не следует исключать введение западных войск в Украину, хотя, по его словам, сегодняшняя ситуация этого не требует, но добавил, что "все эти варианты возможны".

Макрон сказал, что ответственность за ввод войск будет лежать на Москве и сказал, что Франция не будет вести наступление в Украине.

Макрон сказал, что безопасность континента «поставлена ​​на карту» в войне, которая «экзистенциальна для нашей Европы и для Франции».

Он добавил, что "если ситуация усугубится, мы будем готовы сделать так, чтобы Россия никогда не выиграла эту войну".

Сегодня, чтобы в Украине был мир, мы не должны быть слабыми, и поэтому мы должны смотреть на ситуацию ясно, и мы должны с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы достичь значит достичь нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не выиграла.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Макрон назвал Россию противником

Макрон сказал, что любой, кто выступает за «ограничение» помощи Украине, «избирает поражение».

Он добавил, что победа России в Украине "сведет к нулю доверие к Европе" и будет означать, что "у нас нет безопасности".

Сегодня Россия, безусловно, противник. Кремлевский режим противник. Как я всегда говорил, мы не ведем войну против России и русского народа, и мы поддерживаем Украину, — сказал Макрон.

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