Макрон предполагал, что ему придется отправить войска в Одессу — Le Monde
Категория
Мир
Дата публикации

Макрон предполагал, что ему придется отправить войска в Одессу — Le Monde

Эммануэль Макрон
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Источник:  Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайший год.

Что сказал Макрон об отправке войск в Одессу

Le Monde пишет, что 21 февраля в портретной комнате Елисейского дворца Макрон перед небольшим количеством людей допустил, что ему придется отправлять войска в Украину.

Во всяком случае, в следующем году мне придется отправить ребят в Одессу.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Через пять дней, 26 февраля, после международной конференции по Украине, Эммануэль Макрон ответил на вопрос о возможном введении западных войск в Украину.

Ничего нельзя исключать, — без колебаний ответил президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц и американский президент Джо Байден, информированные о содержании дискуссий об отправке войск, были ошеломлены.

Это легитимная позиция в сущности, но катастрофический дипломатический маневр. Когда вы проводите встречи дома, вы должны обеспечить консенсус. Путин, вероятно, рад, и Елисейский дворец сейчас стремится ограничить вред этих заявлений, — комментирует анонимный дипломат.

Президент Франции, как пишет Le Monde, теперь хочет быть среди сильнейших союзников Украины, готовых оказать Киеву "неограниченную поддержку", чтобы обеспечить поражение в Москве.

Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить войска в Украину

Politico 10 марта сообщило, что Франция находит союзников для потенциальной отправки войск в Украину, в том числе Балтийские страны.

После того, как Макрон поднял вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить иностранных солдат, большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что не имеют таких планов.

Однако три балтийских страны гораздо более открыты к этой идее.

Никаких «но» быть не может. Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакая форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего нужно, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО в Украине не немыслимо.

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