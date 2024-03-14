Макрон предполагал, что ему придется отправить войска в Одессу — Le Monde

Президент Франции Эммануэль Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайший год.
Что сказал Макрон об отправке войск в Одессу
Le Monde пишет, что 21 февраля в портретной комнате Елисейского дворца Макрон перед небольшим количеством людей допустил, что ему придется отправлять войска в Украину.
Через пять дней, 26 февраля, после международной конференции по Украине, Эммануэль Макрон ответил на вопрос о возможном введении западных войск в Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц и американский президент Джо Байден, информированные о содержании дискуссий об отправке войск, были ошеломлены.
Президент Франции, как пишет Le Monde, теперь хочет быть среди сильнейших союзников Украины, готовых оказать Киеву "неограниченную поддержку", чтобы обеспечить поражение в Москве.
Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить войска в Украину
Politico 10 марта сообщило, что Франция находит союзников для потенциальной отправки войск в Украину, в том числе Балтийские страны.
После того, как Макрон поднял вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить иностранных солдат, большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что не имеют таких планов.
Однако три балтийских страны гораздо более открыты к этой идее.
Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присутствие сил НАТО в Украине не немыслимо.
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