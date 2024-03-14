Макрон припускав, що йому доведеться відправити війська в Одесу — Le Monde
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Макрон припускав, що йому доведеться відправити війська в Одесу — Le Monde

Еммануель Макрон
Джерело:  Le Monde

Президент Франції Еммануель Макрон припускав відправку військ в Одесу найближчого року.

Що сказав Макрон про відправку військ в Одесу

Le Monde пише, що 21 лютого в портретній кімнаті Єлисейського палацу Макрон перед невеликою кількістю людей допустив, що йому доведеться відправляти війська в Україну.

У всякому разі, наступного року мені доведеться відправити хлопців до Одеси.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції 

Через п'ять днів, 26 лютого, після міжнародної конференції з питань України, Еммануель Макрон відповів на запитання про можливе введення західних військ в Україну.

Нічого не можна виключати, — без вагань відповів президент.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і американський президент Джо Байден, поінформовані про зміст дискусій про відправку військ, були приголомшені.

Це легітимна позиція по суті, але катастрофічний дипломатичний маневр. Коли ви проводите зустрічі вдома, ви повинні забезпечити консенсус. Путін, мабуть, радий, і Єлисейський палац зараз прагне обмежити шкоду цих заяв, — коментує анонімний дипломат.

Президент Франції, як пише Le Monde, тепер хоче бути серед найсильніших союзників України, готових надати Києву "необмежену підтримку", щоб забезпечити поразку Москві.

Франція створює альянс країн, потенційно готових відправити війська в Україну

Politico 10 березня повідомило, що Франція знаходить союзників для потенційної відправки військ в Україну, серед них Балтійські країни.

Після того, як Макрон підняв питання про те, що в Україну, можливо, доведеться відправити іноземних солдатів, більшість європейських країн — включаючи Німеччину, Чехію та Польщу — заявили, що не мають таких планів.

Проте три балтійські країни набагато більш відкриті до цієї ідеї.

Ніяких «але» бути не може. Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де це найбільше потрібно, — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що присутність сил НАТО в Україні не є немислимою.

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