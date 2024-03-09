Франція створює альянс країн, потенційно готових відправити війська в Україну — Politico

Франція знаходить союзників для потенційної відправки військ в Україну, серед них Балтійські країни. Це поглиблює суперечки Парижа з Берліном.
Іноземні війська можуть допомогти Україні в розмінуванні
8 березня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами для підтримки ідеї, що іноземні війська можуть зрештою допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.
Сежурне неодноразово називав операції з розмінування за участі іноземних військ можливими, кажучи, що це «може означати наявність певного персоналу, [але] не для війни».
Зустріч за участі міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса та їхнього українського колеги Дмитра Кулеби відбулася в той момент, коли Україна потерпає від нестачі артилерійських боєприпасів, що ускладнює зупинку російських атак.
Балтійські міністри похвалили Францію за «нестандартне мислення».
Які країни відкриті до ідеї іноземних військ в Україні
У лютому президент Франції Еммануель Макрон підняв питання про те, що в Україну, можливо, доведеться відправити іноземних солдатів.
Одразу після цього більшість європейських країн — включаючи Німеччину, Чехію та Польщу — заявили, що не мають таких планів. Проте три балтійські країни набагато більш відкриті до цієї ідеї.
Варшава також змінює позицію.
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