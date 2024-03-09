Франція створює альянс країн, потенційно готових відправити війська в Україну — Politico

Франція знаходить союзників для потенційної відправки військ в Україну, серед них Балтійські країни. Це поглиблює суперечки Парижа з Берліном.

Іноземні війська можуть допомогти Україні в розмінуванні

8 березня міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебував у Литві, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами для підтримки ідеї, що іноземні війська можуть зрештою допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

Не Росія вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії організовувати, як ми розгортаємо наші дії, чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо між собою. Стефан Сежурне Очільник МЗС Франції

Сежурне неодноразово називав операції з розмінування за участі іноземних військ можливими, кажучи, що це «може означати наявність певного персоналу, [але] не для війни».

Зустріч за участі міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса та їхнього українського колеги Дмитра Кулеби відбулася в той момент, коли Україна потерпає від нестачі артилерійських боєприпасів, що ускладнює зупинку російських атак.

Україна не просила нас надіслати війська. Україна просить нас надіслати боєприпаси на даний момент. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці, — сказав французький міністр. Поширити

Балтійські міністри похвалили Францію за «нестандартне мислення».

Які країни відкриті до ідеї іноземних військ в Україні

У лютому президент Франції Еммануель Макрон підняв питання про те, що в Україну, можливо, доведеться відправити іноземних солдатів.

Одразу після цього більшість європейських країн — включаючи Німеччину, Чехію та Польщу — заявили, що не мають таких планів. Проте три балтійські країни набагато більш відкриті до цієї ідеї.

Ніяких «але» бути не може. Ми повинні провести червоні лінії для Росії, а не для себе. Жодна форма підтримки України не може бути виключена. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну там, де це найбільше потрібно, — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Поширити

Варшава також змінює позицію.