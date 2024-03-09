Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить войска в Украину — Politico

Франция находит союзников для потенциальной отправки войск в Украину, в их числе Балтийские страны. Это усугубляет споры Парижа с Берлином.
Иностранные войска могут помочь Украине в разминировании
8 марта министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами для поддержки идеи, что иностранные войска могут наконец помочь Украине в таких сферах, как разминирование.
Сежурне неоднократно называл операции по разминированию с участием иностранных войск возможными, говоря, что это «может означать наличие определенного персонала, но не для войны».
Встреча с участием министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и их украинского коллеги Дмитрия Кулебы состоялась в тот момент, когда Украина страдает от нехватки артиллерийских боеприпасов, что затрудняет остановку российских атак.
Балтийские министры похвалили Францию за "нестандартное мышление".
Какие страны открыты к идее иностранных войск в Украине
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон затронул вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить иностранных солдат.
Сразу после этого большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что не имеют таких планов. Однако три балтийских страны гораздо более открыты к этой идее.
Варшава тоже меняет позицию.
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