Франция создает альянс стран, потенциально готовых отправить войска в Украину — Politico

Франция находит союзников для потенциальной отправки войск в Украину, в их числе Балтийские страны. Это усугубляет споры Парижа с Берлином.

Иностранные войска могут помочь Украине в разминировании

8 марта министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне находился в Литве, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами для поддержки идеи, что иностранные войска могут наконец помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

Не России указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Это не дело России организовывать, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Потому мы решаем между собой. Стефан Сежурное Глава МИД Франции

Сежурне неоднократно называл операции по разминированию с участием иностранных войск возможными, говоря, что это «может означать наличие определенного персонала, но не для войны».

Встреча с участием министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и их украинского коллеги Дмитрия Кулебы состоялась в тот момент, когда Украина страдает от нехватки артиллерийских боеприпасов, что затрудняет остановку российских атак.

Украина не просила нас отправить войска. Украина просит нас направить боеприпасы на данный момент. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы, – сказал французский министр. Поделиться

Балтийские министры похвалили Францию за "нестандартное мышление".

Какие страны открыты к идее иностранных войск в Украине

В феврале президент Франции Эммануэль Макрон затронул вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить иностранных солдат.

Сразу после этого большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что не имеют таких планов. Однако три балтийских страны гораздо более открыты к этой идее.

Никаких «но» быть не может. Мы должны провести красные линии для России, а не для себя. Никакая форма поддержки Украины не может быть исключена. Мы должны продолжать поддерживать Украину там, где это больше всего нужно, — сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис. Поделиться

Варшава тоже меняет позицию.