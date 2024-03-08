Французские военные готовятся к боевым действиям высокой интенсивности на территории Европы против врага, равного по силе.

Что известно о подготовке Франции к масштабному конфликту на территории ЕС

По словам полковника Акселя Дениса в комментарии журналистам издания, развязанная Россией преступная война против Украины вернула масштабные боевые действия на территорию Европы.

Аксель Денис руководит центром подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции.

Он отметил, что Франция вводит политику повышения культуры бдительности.

Что известно об условиях подготовки французских военных

По информации издания, условия подготовки войск в центре максимально приближены к реальным боевым действиям.

Среди прочего воспроизводятся условия звука, жара и света вследствие ведения артиллерийского огня.

Большинство территории заминированы искусственными минами, а радиосвязь может прерваться без уведомления.

Этот лагерь площадью 120 кв километров является уникальным местом.

Его площадь превышает размер Парижа и это единственное место, где разные подразделения французской армии, а именно пехота, бронетехника, артиллерия и инженеры, обычно разбросанные по всей стране, могут проводить совместные учения.

Это также единственное место, где круглогодично тренируются два десятка танков "Леклерк".

Офицеры не называют потенциальных врагов, но обучение направлено на подготовку войск к борьбе с таким противником, как Россия.

Французские офицеры отмечают, что главным уроком развязанной Россией войны против Украины является умение избегать лобовых атак, которые вызывают большие потери и не способны заставить врага отступить.

Пехота, бронетехника, инженеры и артиллерия, объединенные с новыми технологиями, такими как дроны, передающие информацию обратно войскам и обеспечивающие убойную силу на поле боя, должны работать вместе.

Война на Украине усилила важность общевойскового боя. Это единственный способ бороться, – подчеркивает один из французских военных. Поделиться

По словам французских военных, те вооруженные силы, которые не способны объединить танки, артиллерию и пехоту, подвергают себя огромному риску, что продемонстрировали как российские оккупанты, так и украинские военные.

Что драматично в Украине, то это то, что танки действуют в одиночку и, следовательно, больше не действуют вообще, - отмечает Аксель Денис. Поделиться

Неспособность координировать свои действия является одной из причин, почему ни Украина, ни Россия не смогли прорвать хорошо подготовленную оборону, которая доминирует на линии фронта протяженностью более 1 тыс километров.

Финальное упражнение на полигоне во Франции длится 96 часов. Солдаты спят в среднем четыре часа в сутки, обычно в неудобных военных машинах. Им приходится перемещаться каждые пять минут, в противном случае им придется столкнуться с фальшивыми взрывами.

По его словам, это физическое противостояние, но прежде всего оно связано с желанием продержаться, бороться и доминировать.

Стажеры принимают участие в радиоэлектронной войне, решают проблемы логистики и химической угрозы, а также им приходится принимать важные решения.

К 2027 году французская армия намерена иметь возможность развернуть одну дивизию численностью около 25 тыс. солдат за 30 дней.