Французькі військові готуються до бойових дій високої інтенсивності на території Європи проти ворога, рівного за силою.

Що відомо про підготовку Франції до масштабного конфлікту на території ЄС

За словами полковника Акселя Деніса у коментарі журналістам видання, розв’язана Росією злочинна війна проти України повернула масштабні бойові дії на територію Європи.

Зазначається, що Аксель Деніс керує центром підготовки в Майї-ле-Камп на сході Франції.

Він зазначив, що Франція вводить політику підвищення культури пильності.

Що відомо про умови підготовки французьких військових

За інформацією видання, умови підготовки військ у центрі максимально наближені до реальних бойових дій.

Серед іншого, відтворюються умови звуку, жару і світла внаслідок ведення артилерійського вогню.

Більшість території замінована штучними мінами, а радіозв’язок може перерватись без попередження.

Зазначається, що цей табір площею 120 кв кілометрів є унікальним місцем.

Його площа перевищує розмір Парижа і це єдине місце, де різні підрозділи французької армії, а саме піхота, бронетехніка, артилерія та інженери, які зазвичай розкидані по всій країні, можуть проводити спільні навчання.

Це також єдине місце, де цілий рік тренуються два десятки танків "Леклерк".

Офіцери не називають потенційних ворогів, але навчання спрямоване на підготовку військ до боротьби з таким противником, як Росія.

Французькі офіцери зазначають, що головним уроком розв’язаної Росією війни проти України є вміння уникати лобових атак, які викликають великі втрати і не спрможності змусити ворога відступити.

Натомість піхота, бронетехніка, інженери та артилерія, об'єднані з новими технологіями, такими як дрони, що передають інформацію назад військам і забезпечують забійну силу на полі бою, мають працювати разом.

Війна в Україні посилила важливість загальновійськового бою. Це єдиний спосіб боротися, - підкреслює один з французьких військових. Поширити

За словами французьких військових, ті збройні сили, що нездатні об’єднати танки, артилерію та піхоту, піддають себе величезному ризику, що продемонстрували як російські окупанти, так і українські військові.

Що драматично в Україні, то це те, що танки діють поодинці і, отже, більше не діють взагалі, - зазначає Аксель Деніс. Поширити

Нездатність координувати свої дії є однією з причин, чому ні Україна, ні Росія не змогли прорвати добре підготовлену оборону, яка наразі домінує на лінії фронту протяжністю понад 1 тис кілометрів.

Фінальна вправа на полігоні у Франції триває 96 годин. Солдати сплять у середньому чотири години на добу, зазвичай у незручних військових машинах. Їм доводиться переміщатися кожні п'ять хвилин, інакше їм доведеться зіткнутися з фальшивими вибухами.

За його словами, це фізичне протистояння, але, перш за все, воно пов'язане з бажанням протриматися, боротися і домінувати.

Стажери беруть участь у радіоелектронній війні, розв'язують проблеми логістики та хімічної загрози, а також їм доводиться ухвалювати важливі рішення.

До 2027 року французька армія має намір мати можливість розгорнути одну дивізію чисельністю близько 25 тис солдатів за 30 днів.