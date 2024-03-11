Французькі солдати не будуть гинути в Україні — Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що хоче більш детально обговорити заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо введення військ в Україну під час візиту французького лідера до Києва.

Зеленський про введення військ НАТО в Україну

Зеленський в інтерв'ю BFMTV сказав, що "розуміє" заяви свого французького колеги Еммануеля Макрона стосовно відправки військ в Україну.

Те, що він каже, що ми не можемо нічого "виключити", пов'язане з тим, що хоче зробити Путін. Поки Україна тримається, французька армія може залишатися на території Франції. Але якщо Путін нападе на країну НАТО, ситуація буде відрізнятися. Володимир Зеленський Президент України

За словами Зеленського, Україні не потрібні іноземні війська на своїй території, але його країна могла б прийняти «інструкторів» і «технічний персонал» з країн-членів НАТО.

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Відповідаючи на питання про жорсткість виступу Еммануеля Макрона щодо Володимира Путіна, український президент сказав, що вважає, що його французький колега "зрозумів, що Путін його обдурив".

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Що сказав Макрон про введення військ в Україну

26 лютого президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з європейськими лідерами щодо підтримки України, натякнув, що на зустрічі обговорювали можливість відправки військ в Україну, але консенсусу немає.

Слова Макрона викликали негативну реакцію з боку урядів інших союзників, лідери яких поспішили наполягати на тому, що вони не збираються розгортати війська. Серед них Німеччина, Велика Британія та США.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс сказав, що він вдячний за дискусію, яку ініціював Макрон, додавши, що «нічого не можна знімати з обговорень, жоден варіант не може бути відхилений».

Пізніше лідер комуністичної партії Франції Фаб'єн Руссель повідомив виданню L'Independant, що на зустрічі з главами політсил 7 березня Макрон окреслив варіанти введення військ в Україну, використувуючи карти.