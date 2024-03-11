Макрон знову відкладає візит до України — Politico
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Макрон знову відкладає візит до України — Politico

Еммануель Макрон
Джерело:  Politico

Президент Франції Еммануель Макрон знову відкладає запланований візит до України через напружені відносини із союзниками на тлі останніх заяв стосовно війни в Україні. 

Чому Макрон відкладає візит до України

Журналісти видання зазначають, що з початку Макрон хотів приїхати до України у лютому, однак візит довелось відкласти до березня.

У неділю, 10 березня, у канцелярії французького лідера зазначили, що візит Макрона до України має відбутись протягом кількох найближчих тижнів.

При цьому у Макрона відкинули припущення, що візит до України було відкладено з міркувань безпеки.

Немає жодних хвилювань щодо безпеки, - зазначив один з радників Макрона.

Однак у матеріалі видання зазначається, що останнім часом Макрон виступав із дедалі більш агресивними заявами у бік Росїі, що викликало невдоволення серед партнерів, зокрема, в Німеччині.

Минулого тижня Макрон виступив із заявою, закликавши європейські країни “не бути боягузами” перед обличчям агресії РФ проти України.

До цього Макрон пропонував розглянути варіант введення військ в Україну.

Що відомо про зусилля Макрона щодо посилення підтримки України

Наразі у французького лідера зазначають, що він хоче приділити більше часу переговорам із союзниками та здійснити візит до України із значними результатами.

Потрібно трохи часу, щоб створити різні коаліції та їхні оперативні зобов'язання з нашими партнерами, - пояснює один з представників МЗС Франції.

Президент Франції активно підтримує ініціативу Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у неєвропейських партнерів і налагоджує підтримку коаліції з ракет далекого радіусу дії для України.

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