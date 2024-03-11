Президент Франции Эммануэль Макрон снова откладывает запланированный визит в Украину из-за напряженных отношений с союзниками на фоне последних заявлений о войне в Украине.
Почему Макрон откладывает визит в Украину
Журналисты издания отмечают, что с начала Макрон хотел приехать в Украину в феврале, однако визит пришлось отложить до марта.
В воскресенье, 10 марта, в канцелярии французского лидера отметили, что визит Макрона в Украину должен состояться в течение ближайших недель.
При этом у Макрона отвергли предположение, что визит в Украину был отложен из соображений безопасности.
Однако в материале издания отмечается, что в последнее время Макрон выступал с все более агрессивными заявлениями в сторону России, что вызвало недовольство среди партнеров, в частности, в Германии.
На прошлой неделе Макрон выступил с заявлением, призвав европейские страны "не быть трусами" перед лицом агрессии РФ против Украины.
До этого Макрон предлагал рассмотреть вариант ввода войск в Украину.
Что известно об усилиях Макрона по усилению поддержки Украины
У французского лидера отмечают, что он хочет уделить больше времени переговорам с союзниками и совершить визит в Украину со значительными результатами.
Президент Франции активно поддерживает инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины у неевропейских партнеров и налаживает поддержку коалиции по ракетам дальнего радиуса действия для Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-