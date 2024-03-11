Макрон снова откладывает визит в Украину — Politico
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон снова откладывает визит в Украину — Politico

Эммануэль Макрон
Читати українською
Источник:  Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон снова откладывает запланированный визит в Украину из-за напряженных отношений с союзниками на фоне последних заявлений о войне в Украине.

Почему Макрон откладывает визит в Украину

Журналисты издания отмечают, что с начала Макрон хотел приехать в Украину в феврале, однако визит пришлось отложить до марта.

В воскресенье, 10 марта, в канцелярии французского лидера отметили, что визит Макрона в Украину должен состояться в течение ближайших недель.

При этом у Макрона отвергли предположение, что визит в Украину был отложен из соображений безопасности.

Нет никаких волнений по безопасности, - отметил один из советников Макрона.

Однако в материале издания отмечается, что в последнее время Макрон выступал с все более агрессивными заявлениями в сторону России, что вызвало недовольство среди партнеров, в частности, в Германии.

На прошлой неделе Макрон выступил с заявлением, призвав европейские страны "не быть трусами" перед лицом агрессии РФ против Украины.

До этого Макрон предлагал рассмотреть вариант ввода войск в Украину.

Что известно об усилиях Макрона по усилению поддержки Украины

У французского лидера отмечают, что он хочет уделить больше времени переговорам с союзниками и совершить визит в Украину со значительными результатами.

Нужно немного времени, чтобы создать разные коалиции и их оперативные обязательства с нашими партнерами, – объясняет один из представителей МИД Франции.

Президент Франции активно поддерживает инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины у неевропейских партнеров и налаживает поддержку коалиции по ракетам дальнего радиуса действия для Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новая ошибка Макрона может спасти Украину — The Hill
Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский обсудил с Макроном его визит в Украину
Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон приедет в Украину с важными новостями
Владимир Зеленский
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?