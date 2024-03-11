Президент Франции Эммануэль Макрон снова откладывает запланированный визит в Украину из-за напряженных отношений с союзниками на фоне последних заявлений о войне в Украине.

Почему Макрон откладывает визит в Украину

Журналисты издания отмечают, что с начала Макрон хотел приехать в Украину в феврале, однако визит пришлось отложить до марта.

В воскресенье, 10 марта, в канцелярии французского лидера отметили, что визит Макрона в Украину должен состояться в течение ближайших недель.

При этом у Макрона отвергли предположение, что визит в Украину был отложен из соображений безопасности.

Нет никаких волнений по безопасности, - отметил один из советников Макрона. Поделиться

Однако в материале издания отмечается, что в последнее время Макрон выступал с все более агрессивными заявлениями в сторону России, что вызвало недовольство среди партнеров, в частности, в Германии.

На прошлой неделе Макрон выступил с заявлением, призвав европейские страны "не быть трусами" перед лицом агрессии РФ против Украины.

До этого Макрон предлагал рассмотреть вариант ввода войск в Украину.

Что известно об усилиях Макрона по усилению поддержки Украины

У французского лидера отмечают, что он хочет уделить больше времени переговорам с союзниками и совершить визит в Украину со значительными результатами.

Нужно немного времени, чтобы создать разные коалиции и их оперативные обязательства с нашими партнерами, – объясняет один из представителей МИД Франции. Поделиться