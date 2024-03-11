Макрон приедет в Украину с важными новостями

Французский лидер Эммануэль Макрон в скором времени приедет в Киев, где проведет личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Зеленский анонсировал визит Макрона в Украину
По словам главы государства, он провел "длительный и предметный" разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Более того, сообщается, что украинский и французский президенты обменялись мнениями об ожидаемых результатах их предстоящей встречи в Киеве в ближайшее время.
Также Владимир Зеленский искренне поблагодарил Эммануэля Макрона за сильный оборонный пакет от 16 февраля, а также за личное лидерство президента Франции в создании коалиции дальнобойного оружия, за новые инициативы и все заявления ради поддержки Украины.
С какими важными новостями Макрон едет в Украину
Как удалось узнать журналистам издания Forbes, официальный Париж планирует передать Вооруженным силам Украины свои истребители-бомбардировщики Dassault Mirage 2000D.
По предварительным данным, об этом решении Эммануэль Макрон хочет объявить во время своего визита в Киев.
Франция купила 86 самолетов Mirage еще 30 лет назад. Несколько из них вышли из строя, а 55 из них страна решили модернизировать для собственных нужд.
По словам журналистов, возможно, что для этих самолетов в Украине должны будут создать специальную инфраструктуру.
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